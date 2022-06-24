Путин заявил о возможности России поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерновых
Россия может поставить на мировые рынки, скорее всего, 50 млн тонн зерновых, а также удобрения и энергоносители. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на заседании в формате «БРИКС плюс».
«Бог даст — у нас все будет нормально. И мы от 37 млн тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 млн тонн», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что Россия является «значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия».
«Мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», — сказал российский президент.
Ранее сегодня «Большая семерка» по итогам встречи глав МИД составляющих ее стран заявила, что санкции предусматривают исключения, позволяющие осуществлять поставки российских продуктов питания и сельскохозяйственных товаров на мировые рынки. Также «Семерка» призвала Россию разблокировать украинские порты для вывоза из них зерновых.
Ранее, 21 июня, турецкое издание Milliyet со ссылкой на источники в канцелярии президента Турции сообщило, что переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов пройдут на следующей неделе в Стамбуле. Ожидается, что в ближайшие шесть-восемь месяцев на мировые рынки через проливы Босфор и Дарданеллы вывезут 35-40 млн т зерна.
3 июня Путин июня заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.
8 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры и обсудили вывоз зерна из украинских портов в рамках четырехсторонних переговоров, включая ООН и Украину. По итогам переговоров Лавров заявил, что, по словам турецкой стороны, Киев готов разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерновых. Однако позже в тот же день Украина заявила, что будет согласна возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае «гарантий безопасности» в виде передачи «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил «третьих стран» в защите «соответствующей части акватории Черного моря».