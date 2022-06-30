Путин ликвидировал оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2»Имущество добывающей компании будет передано «Газпрому» или распродано
Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Соответствующий документ размещен поздно вечером 30 июня на сайте Кремля.
По нему, все права и обязанности оператора старейшего в России проекта по производству сжиженного газа (СПГ) «Сахалин-2» – «Сахалин энерджи» перейдут специально созданному ООО. Это делается для защиты национальных интересов и экономической безопасности России, а также из-за «угрозы возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера», отмечается в указе президента. Эти риски возникли из-за «нарушения некоторыми физлицами и юрлицами обязательств» по освоению месторождений «Сахалина-2».
После начала СВО России на Украине ряд нефтегазовых компаний из недружественных стран на фоне санкций стали объявлять о выходе из российских активов. Об уходе из России говорили в основном американские и европейские компании.
СПГ-проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе полуострова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку двух месторождений – Пильтун-Астохского (главным образом нефтяного) и Лунского (преимущественно газового). Это старейшее СРП в России (заключено в 1994 г.) и первый проект в стране по сжижению газа. «Газпрому» принадлежит контрольный пакет «Сахалин энерджи» (50% плюс 1 акция), японским Mitsui и Mitsubishi – 12,5 и 10% акций соответственно, остальное у англо-голландской Shell.
На Сахалине с 1990-х годов реализуется и еще один СРП-проект «Сахалин-1». Его оператором является американская Exxon Mobil, владеющая 30%, еще 20% контролирует «Роснефть», 30% у японской Sodeco, 20% у индийской госкомпании ONGC. Exxon, сообщало Reuters еще в начале марта, начала отзыв своих сотрудников из российских проектов, в том числе с «Сахалина-1». Указ Путина не затрагивает проект.
По данным Международной группы экспортеров СПГ (GIIGNL), по итогам 2021 г. на «Сахалине-2» было законтрактовано 9,2 млн т (12,7 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ). При этом около 5 млн т (6,9 млрд куб. м, или около 60%) было законтрактовано японскими компаниями. Крупнейшими покупателями являются корейская Kogas и японская Jera, приобретающие с СРП-проекта по 1,5 млн т (2,1 млрд куб. м) СПГ ежегодно.
Что такое СРП
СРП – договор между государством и инвесторами, предоставляющий последним право на разработку месторождения при значительных налоговых и таможенных льготах. В России сохранились только три СРП-проекта: «Сахалин-1» (оператор – американская ExxonMobil, объявившая о выходе), «Сахалин-2» и Харьягинское месторождение (оператор – «Зарубежнефть»).
Указом определяется, что «Газпром» сохранит свою долю в операторе, получив ту же долю в новом ООО, а доли остальных акционеров «Сахалин энерджи» перейдут в собственность нового общества. Далее остальные акционеры оператора должны в течение месяца предоставить правительству согласие на получение доли в ООО. Если соответствующие документы не поступят или не будут приняты правительством, то после оценки стоимости нераспределенных долей они должны быть проданы в течение четырех месяцев после принятия решения об отказе в передаче доли.
Средства от продажи долей не будут сразу передаваться бывшим акционерам «Сахалин энерджи». Они должны быть зачислены в российский банк на счета типа «С», открытые на имя бывшего акционера компании-оператора. Затем правительство проведет аудит деятельности иностранного акционера в рамках СРП и определит размер ущерба, нанесенного иностранным участником соглашения. Средства будут доступны для него лишь после списания суммы ущерба со спецсчета.
Указ президента также устанавливает, что на новое ООО для «Сахалина-2» должно действовать только российское право, и определяет, что споры вокруг реализации проекта могут быть разрешены в Арбитражном суде Москвы.
«Это решение своевременное и необходимое для стабилизации нашей экономики, – заявил депутат Госдумы от Сахалинской области Алексей Корниенко. – Тем более, что ряд участвующих в соглашении о разделе продукции стран объявили России экономическую войну». Вероятно, что в СРП в дальнейшем пригласят участвовать партнеров из стран, входящих в БРИКС, полагает Корниенко.