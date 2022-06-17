Минэнерго: Россия к 2030 году может занять пятую часть мирового рынка СПГ

Минэнерго: Россия к 2030 году может занять пятую часть мирового рынка СПГНо для достижения этой цели потребуются отечественные технологии и партнеры в Азии
Россия сохраняет текущие планы по увеличению производства сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 г. до 120–140 млн т в год, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ–2022).
План по увеличению производства СПГ до 140 млн т в год был утвержден правительством еще в марте 2021 г. Он предусматривал «выравнивание» условий господдержки СПГ-проектов, реализуемых в одинаковых климатических зонах, регулярный мониторинг строящихся крупнотоннажных производств, разработку стимулов для геологоразведки в Арктике и другие меры. Сорокин подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, правительство от этого плана не отказывается.
В случае успешной реализации, по словам Сорокина, Россия к 2030 г. может занять 15–20% мирового рынка СПГ, который к этому времени составит около 700 млн т. Сорокин также отметил, что увеличить объем производства СПГ до 80–90 млн т в год можно только за счет ресурсной базы Ямала и Гыдана, где расположен действующий проект «Новатэка» «Ямал СПГ» (произвел по итогам 2021 г. 19,6 млн т) и планируется строительство новых объектов.
При этом 17 июня вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ-2022 сообщил, что правительство утвердило программу субсидирования разработки собственных технологий по сжижению природного газа. Он не уточнил, сколько средств потратят на субсидии. «Если сегодня в РФ производится всего 30 млн т СПГ, то в перспективе можем выйти на 100 млн т в год», – добавил Новак. В свою очередь совладелец и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон говорил на ПМЭФ-2022, что для импортозамещения в отрасли СПГ необходимо профинансировать НИОКРы на 24 млрд руб. И без поддержки государства, по словам бизнесмена, «ускорение организации производства импортозамещающей продукции для выпуска СПГ невозможно».
Единственная линия СПГ, построенная на базе отечественного оборудования, сегодня работает на «Ямал СПГ». Но с внедрением технологии, получившей название «Арктический каскад», не все идет гладко. Изначально планировалось запустить четвертую линию предприятия к IV кварталу 2019 г., но позднее сроки неоднократно сдвигались, что в «Новатэке» объясняли внедрением и обкаткой собственной технологии сжижения газа. В результате четвертая линия «Ямал СПГ» вышла на полную мощность в 950 000 т в год лишь в мае 2021 г.
Сегодня в России всего два действующих крупнотоннажных СПГ-проекта: «Сахалин–2», который по итогам прошлого года произвел 10,4 млн т сжиженного газа, и «Ямал СПГ». Акционерами «Сахалина-2» являются «Газпром» (50%), Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). «Ямал СПГ» принадлежит «Новатэку» (50,1%), Total (20%), китайской CNPC (20%) и Фонду Шелкового пути (9,9%).
В конце мая Михельсон также говорил, что компания завершает строительство первой линии проекта «Арктик СПГ – 2» (проект предполагает сооружение трех линий мощностью по 6,6 млн т в год каждая). «Новатэк» владеет 60% в проекте, у остальных акционеров – французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC – по 10%. Ранее планировалось, что запуск первой очереди «Арктик СПГ – 2» должен состояться 2023 г., второй – в 2024 г., а третьей – в 2026 г. Но в апреле 2022 г. Михельсон заявил, что «Новатэк» планирует «уточнить сроки ввода в эксплуатацию новых линий». Он также подчеркивал, что локализация оборудования на «Арктик СПГ – 2» сначала составит 50%, но в ближайшие два–три года достигнет 70–80% («Ведомости» писали об этом 20 мая 2022 г.).
На фоне начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г. и ужесточения антироссийских санкций ряд иностранных партнеров сообщили о выходе из российских СПГ–проектов. В частности, Shell заявила о планах покинуть проект «Сахалин-2» и продать свой пакет акций. В конце мая Financial Times со ссылкой на источники писала, что англо-голландская компания ведет переговоры по этому вопросу с индийскими партнерами, в том числе с ONGC Videsh и Gail.
Выйти из проекта «Арктик СПГ – 2» решила французская TotalEnergies, оценивая при этом потенциальные убытки в $4 млрд. 17 июня издание Upstream со ссылкой на источник сообщало, что занять ее место в «Арктик СПГ – 2», выкупив 10%–ный пакет акций у французов, может саудовская Saudi Aramco.
Кроме того, СПГ-проекты в РФ могут лишиться серьезного партнера в лице американской нефтесервисной Baker Hughes. Компания уже прекратила поставки оборудования, а также отзывает своих инженеров с «Ямал–СПГ», «Сахалина–2» и «Арктик СПГ – 2», сообщал 16 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
При этом Новак еще в марте заявлял, что Россия при необходимости готова искать технологических партнеров в Азии.
Согласно данным Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), в 2021 г. мировой объем импорта СПГ составил 372,3 млн т. При этом РФ экспортировала 29,6 млн т, заняв четвертое место после Австралии (78,5 млн т), Катара (77 млн т) и США (67 млн т). Таким образом, по итогам 2021 г. на РФ приходилось немногим менее 8% от глобального экспорта СПГ. Производство СПГ в РФ, по данным Росстата, в 2021 г. составило 30,1 млн т.
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков полагает, что теоретически России по силам к 2030 г. занять названые Минэнерго 15–20% мирового рынка СПГ. Замена западных поставщиков оборудования и технологий, по мнению эксперта, может замедлить развитие российских СПГ-проектов в ближайшие 1–2 года, но на горизонте 8 лет названная цель «достижима».
Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач называет прогноз Минэнерго «излишне оптимистичным». «Пока в сфере крупнотоннажного СПГ у России сохраняется критическая зависимость от западных технологий и оборудования, преодоление которой потребует кооперации между всеми крупными игроками и выверенных действий государства по поддержке создания собственных компетенций», – подчеркивает он.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк полагает, что полная линейка российских технологических решений для производства СПГ может быть запущена в серийное производство в течение нескольких лет. Но полностью избежать наличия импортных комплектующих в ней, по его словам, не удастся. По оценкам эксперта, Россия могла бы нарастить производство СПГ на 70 млн т в год, то есть более чем в 2 раза от текущего уровня, в ближайшие 10-13 лет. «Если не будут введены новые санкции», – добавляет он.