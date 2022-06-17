Минэнерго: Россия к 2030 году может занять пятую часть мирового рынка СПГ

В конце мая Михельсон также говорил, что компания завершает строительство первой линии проекта «Арктик СПГ – 2» (проект предполагает сооружение трех линий мощностью по 6,6 млн т в год каждая). «Новатэк» владеет 60% в проекте, у остальных акционеров – французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC – по 10%. Ранее планировалось, что запуск первой очереди «Арктик СПГ – 2» должен состояться 2023 г., второй – в 2024 г., а третьей – в 2026 г. Но в апреле 2022 г. Михельсон заявил, что «Новатэк» планирует «уточнить сроки ввода в эксплуатацию новых линий». Он также подчеркивал, что локализация оборудования на «Арктик СПГ – 2» сначала составит 50%, но в ближайшие два–три года достигнет 70–80% («Ведомости» писали об этом 20 мая 2022 г.).