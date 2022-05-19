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«Новатэк» завершает строительство первой линии «Арктик СПГ – 2»

Компания сохраняет планы по срокам и локализации оборудования в 80%
Матвей Катков
Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон во время выступления «Ямал СПГ» и новые проекты по сжиженному природному газу» / Артем Геодакян / Фотохост-агентство ТАСС

«Новатэк» сохраняет плановые сроки ввода по проекту «Арктик СПГ – 2» в условиях антироссийских санкций. Об этом 19 мая заявил совладелец компании, председатель правления Леонид Михельсон.

«Первая линия практически построена. Еще нужно 2–3 линии», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Бизнесмен добавил, что с введением санкций у компании возникли «большие сложности, и не только по продукции и услугам», но и в логистике. «В партнерстве с рядом компаний мы построили «Ямал СПГ». Почти все те же партнеры <..> реализуют уникальный проект «Арктик СПГ – 2». Нам удается как-то побеждать эти сложности, и пока мы планов по срокам ввода не меняем», – добавил Михельсон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных