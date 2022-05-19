«Новатэк» завершает строительство первой линии «Арктик СПГ – 2»Компания сохраняет планы по срокам и локализации оборудования в 80%
«Новатэк» сохраняет плановые сроки ввода по проекту «Арктик СПГ – 2» в условиях антироссийских санкций. Об этом 19 мая заявил совладелец компании, председатель правления Леонид Михельсон.
«Первая линия практически построена. Еще нужно 2–3 линии», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Бизнесмен добавил, что с введением санкций у компании возникли «большие сложности, и не только по продукции и услугам», но и в логистике. «В партнерстве с рядом компаний мы построили «Ямал СПГ». Почти все те же партнеры <..> реализуют уникальный проект «Арктик СПГ – 2». Нам удается как-то побеждать эти сложности, и пока мы планов по срокам ввода не меняем», – добавил Михельсон.
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