«Новатэк» завершает строительство первой линии «Арктик СПГ – 2»

«Первая линия практически построена. Еще нужно 2–3 линии», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Бизнесмен добавил, что с введением санкций у компании возникли «большие сложности, и не только по продукции и услугам», но и в логистике. «В партнерстве с рядом компаний мы построили «Ямал СПГ». Почти все те же партнеры <..> реализуют уникальный проект «Арктик СПГ – 2». Нам удается как-то побеждать эти сложности, и пока мы планов по срокам ввода не меняем», – добавил Михельсон.