Минэнерго предлагает либерализовать экспорт сжиженного газа из Заполярья

Минэнерго предложило предоставить право на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям участков недр, расположенных в арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Соответствующий проект поправок в закон о «Об экспорте газа» 5 мая опубликован на портале regulation.gov.ru. Речь идет об участках недр, расположенных севернее 67 градуса северной широты (то есть де-факто за Северным полярным кругом. – «Ведомости»), следует из документа.