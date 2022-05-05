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Минэнерго предлагает либерализовать экспорт сжиженного газа из Заполярья

Но таким проектам может помешать нехватка оборудования из-за антироссийских санкций
Матвей Катков
Для новых проектов по экспорту СПГ потребуется освоить строительство дополнительных танкеров-газовозов / Евгений Одиноков / РИА Новости

Минэнерго предложило предоставить право на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям участков недр, расположенных в арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Соответствующий проект поправок в закон о «Об экспорте газа» 5 мая опубликован на портале regulation.gov.ru. Речь идет об участках недр, расположенных севернее 67 градуса северной широты (то есть де-факто за Северным полярным кругом. – «Ведомости»), следует из документа.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такие месторождения удалены от Единой системы газоснабжения (ЕСГ, принадлежит «Газпрому»), поэтому монетизация добываемого на них газа «целесообразна только путем производства СПГ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных