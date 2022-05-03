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Экспорт «Газпрома» в Европу за январь – апрель упал не менее чем на 30%

Но с началом специальной военной операции на Украине ЕС стал закупать газ активнее
Матвей Катков
Трубопроводный газ из России в ЕС поступает по нескольким трубопроводам, самый мощный из которых «Северный поток» (на фото) / Hannibal Hanschke / Reuters

«Газпром» за четыре месяца 2022 г. снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 26,9% к аналогичному периоду прошлого года. По официальным данным компании, в январе – апреле эти поставки составили 50,1 млрд куб. м. В статистику включены ЕС, Китай и Турция. Данные отдельно по странам компания не приводит, указывая лишь на 60%-ный рост поставок в КНР. За четыре месяца 2021 г. в ЕС «Газпром» поставил около 52,2 млрд куб. м газа. В нынешнем же году объем экспорта сократился: на 26 апреля поставки в ЕС составили всего 35,2 млрд куб. м – это на 32,5% меньше, чем за январь – апрель прошлого года.

«Газпром» подчеркивает, что продолжает поставлять газ по подтвержденным заявкам потребителей «в полном соответствии с контрактными обязательствами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных