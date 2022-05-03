Экспорт «Газпрома» в Европу за январь – апрель упал не менее чем на 30%

«Газпром» за четыре месяца 2022 г. снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 26,9% к аналогичному периоду прошлого года. По официальным данным компании, в январе – апреле эти поставки составили 50,1 млрд куб. м. В статистику включены ЕС, Китай и Турция. Данные отдельно по странам компания не приводит, указывая лишь на 60%-ный рост поставок в КНР. За четыре месяца 2021 г. в ЕС «Газпром» поставил около 52,2 млрд куб. м газа. В нынешнем же году объем экспорта сократился: на 26 апреля поставки в ЕС составили всего 35,2 млрд куб. м – это на 32,5% меньше, чем за январь – апрель прошлого года.