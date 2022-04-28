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ЕС готовится к прекращению поставок газа из России

Но дополнительных объемов на рынке по-прежнему нет, а цены на газ стремительно растут
Матвей Катков Илья Лакстыгал
Перед остановкой поставок газа из России Польша успела заполнить свои хранилища (на фото – ПХГ «Вержховице») более чем на 75% / Bartek Sadowski / Bloomberg via Getty Images

Европа готовится к прекращению поставок газа из России. Об этом 27 апреля заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, после того как «Газпром» остановил прокачку в Польшу и Болгарию. 

Это произошло, поскольку от этих стран не поступил платеж в рублях за очередную партию газа, который монополия должна была получить 26 апреля. «В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил болгарский «Булгаргаз» и польскую государственную энергетическую компанию PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом [президента России Владимира Путина]», – говорится в релизе «Газпрома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных