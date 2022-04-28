ЕС готовится к прекращению поставок газа из России

ЕС готовится к прекращению поставок газа из РоссииНо дополнительных объемов на рынке по-прежнему нет, а цены на газ стремительно растут
Европа готовится к прекращению поставок газа из России. Об этом 27 апреля заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, после того как «Газпром» остановил прокачку в Польшу и Болгарию.
Это произошло, поскольку от этих стран не поступил платеж в рублях за очередную партию газа, который монополия должна была получить 26 апреля. «В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил болгарский «Булгаргаз» и польскую государственную энергетическую компанию PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом [президента России Владимира Путина]», – говорится в релизе «Газпрома».
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