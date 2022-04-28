ЕС готовится к прекращению поставок газа из России

Это произошло, поскольку от этих стран не поступил платеж в рублях за очередную партию газа, который монополия должна была получить 26 апреля. «В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил болгарский «Булгаргаз» и польскую государственную энергетическую компанию PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом [президента России Владимира Путина]», – говорится в релизе «Газпрома».