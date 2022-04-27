Цены на газ в Европе взлетели на фоне остановки поставок в Польшу и Болгарию

О том, что оплата российского газа в рублях не является нарушением санкций, официально заявила и немецкая энергокомпания Uniper. «Согласно первоначальной и, следовательно, по-прежнему не обязывающей оценке, мы все еще полагаем, что соответствующая обработка платежей в будущем возможна», – отметили в компании (цитата по Reuters). Источник Bloomberg, близкий к «Газпрому», сообщил, что для осуществления оплаты поставок газа в рублях 10 европейских компаний уже открыли необходимые для этого счета в Газпромбанке. Четыре из них, по данным агентства, уже осуществили первые платежи в рублях.