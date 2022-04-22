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Экономика

Еврокомиссия рассказала о схеме оплаты газа в рублях без нарушения санкций

Ведомости

Европейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях без нарушения санкций ЕС, сообщает агентство Reuters. Для этого им нужно будет заплатить в долларах или евро, которые потом будут конвертированы в рубли.

Письмо с разъяснениями странам ЕС разослала Европейская комиссия. Агентство уточняет, что согласно новым требованиям России, по существующим контрактам все еще возможно вносить оплату в долларах или евро.

В ЕК добавили, что покупатели российского из числа европейских компаний смогут открыть счета в российском банке, на них вносить иностранную валюту, конвертировать ее в рубли и производить оплату. Эта схема исключает возможность блокировки западными странами платежей для оплаты газа.

Британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) в период с 21 апреля по 31 мая разрешило производить оплату за энергоносители по ранее заключенным контрактам через «Газпромбанк» и его «дочки».

31 марта президент Владимир Путин подписал указ, согласно которым компании из недружественных стран должны покупать российский газ за рубли, а не в иностранной валюте. Для этого компании должны открыть счета типа «К» в Газпромбанке.   

Ранее по теме: Госдума упростила процесс открытия счетов для оплаты российского газа в рублях
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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