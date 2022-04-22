Еврокомиссия рассказала о схеме оплаты газа в рублях без нарушения санкций
Европейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях без нарушения санкций ЕС, сообщает агентство Reuters. Для этого им нужно будет заплатить в долларах или евро, которые потом будут конвертированы в рубли.
Письмо с разъяснениями странам ЕС разослала Европейская комиссия. Агентство уточняет, что согласно новым требованиям России, по существующим контрактам все еще возможно вносить оплату в долларах или евро.
В ЕК добавили, что покупатели российского из числа европейских компаний смогут открыть счета в российском банке, на них вносить иностранную валюту, конвертировать ее в рубли и производить оплату. Эта схема исключает возможность блокировки западными странами платежей для оплаты газа.
Британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) в период с 21 апреля по 31 мая разрешило производить оплату за энергоносители по ранее заключенным контрактам через «Газпромбанк» и его «дочки».
31 марта президент Владимир Путин подписал указ, согласно которым компании из недружественных стран должны покупать российский газ за рубли, а не в иностранной валюте. Для этого компании должны открыть счета типа «К» в Газпромбанке.