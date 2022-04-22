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Экономика

Власти Великобритании выдали лицензию на платежи за газ Газпромбанку

Ведомости

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) разрешило до 31 мая оплачивать поставки российского газа через «Газпромбанк» и его «дочек» по контрактам, которые были заключены ранее, говорится в генеральной лицензии ведомства.

В сообщении указано, что лицензия начала действовать 21 апреля и закончится 31 мая. Она распространяется на обслуживание контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии. Цель документа — «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».

Схема оплаты за газ в рублях

Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому». Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Новый порядок оплаты поставок российского трубопроводного газа начал действовать с 1 апреля. Но первые платежи за поставленный «Газпромом» газ должны начаться во второй половине апреля – начале мая, уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

В марте «Газпромбанк» попал под санкции Великобритании. Вместе с ним под ограничения попали четыре российских банка – Альфа-банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, СМП–банка и Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), их активы оказались заморожены. При этом Газпромбанк задействован в схеме оплаты за российских газ в рублях — это ответная мера России на санкции запада. Евросоюз и страны «большой семерки» отказались проводить транзакции в рублях. Контрагенты ссылаются на условия действующих контрактов, которые преимущественно заключались в евро и долларах.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, предписывающий перевести оплату газа для компаний из «недружественных» стран (поддержавших санкции против РФ) с долларов и евро в рубли. Согласно документу, для этого иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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