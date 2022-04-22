Власти Великобритании выдали лицензию на платежи за газ Газпромбанку

В марте «Газпромбанк» попал под санкции Великобритании. Вместе с ним под ограничения попали четыре российских банка – Альфа-банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, СМП–банка и Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), их активы оказались заморожены. При этом Газпромбанк задействован в схеме оплаты за российских газ в рублях — это ответная мера России на санкции запада. Евросоюз и страны «большой семерки» отказались проводить транзакции в рублях. Контрагенты ссылаются на условия действующих контрактов, которые преимущественно заключались в евро и долларах.