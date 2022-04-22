Власти Великобритании выдали лицензию на платежи за газ Газпромбанку
Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) разрешило до 31 мая оплачивать поставки российского газа через «Газпромбанк» и его «дочек» по контрактам, которые были заключены ранее, говорится в генеральной лицензии ведомства.
В сообщении указано, что лицензия начала действовать 21 апреля и закончится 31 мая. Она распространяется на обслуживание контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии. Цель документа — «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».
Схема оплаты за газ в рублях
Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому». Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Новый порядок оплаты поставок российского трубопроводного газа начал действовать с 1 апреля. Но первые платежи за поставленный «Газпромом» газ должны начаться во второй половине апреля – начале мая, уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В марте «Газпромбанк» попал под санкции Великобритании. Вместе с ним под ограничения попали четыре российских банка – Альфа-банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, СМП–банка и Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), их активы оказались заморожены. При этом Газпромбанк задействован в схеме оплаты за российских газ в рублях — это ответная мера России на санкции запада. Евросоюз и страны «большой семерки» отказались проводить транзакции в рублях. Контрагенты ссылаются на условия действующих контрактов, которые преимущественно заключались в евро и долларах.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, предписывающий перевести оплату газа для компаний из «недружественных» стран (поддержавших санкции против РФ) с долларов и евро в рубли. Согласно документу, для этого иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К».