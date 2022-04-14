Еврокомиссия признала перевод расчетов за газ в рубли нарушением санкций

О готовности платить за газ рублями из стран ЕС пока официально заявила только Венгрия. А 4 апреля латвийская государственная энергокомпания Latvijas gaze сообщила, что, возможно, предложенный Москвой порядок расчетов «формально не нарушает санкционный режим». Но МИД Латвии в тот же день сообщил, что не поддерживает перевод оплаты газа на рубли. Сейчас большинство европейских стран, включая одного из ключевых потребителей российского газа – Германию, настаивают на том, что оплата должна проводиться в соответствии с условиями контрактов, то есть в долларах и евро. Но финальное решение о том, как оплачивать поставки, в конечном счете будет зависеть от компаний – импортеров российского газа, сказал источник Bloomberg.