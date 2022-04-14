Еврокомиссия признала перевод расчетов за газ в рубли нарушением санкций

Еврокомиссия признала перевод расчетов за газ в рубли нарушением санкцийРешение, в какой валюте платить, будут принимать компании-импортеры, указывают эксперты
Требование российских властей о расчетах за газ в рублях нарушает санкции Евросоюза, наложенные на Москву в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в неопубликованном докладе Еврокомиссии (ЕК), который пересказали источники Bloomberg.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, предписывающий перевести оплату газа для компаний из «недружественных» стран (поддержавших санкции против РФ) с долларов и евро в рубли. Согласно документу, для этого иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К».
Схема оплаты газа следующая: иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому». Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным, следует из документа. Новый порядок оплаты поставок российского трубопроводного газа начал действовать с 1 апреля. Но первые платежи за поставленный «Газпромом» газ должны начаться во второй половине апреля – начале мая, уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Согласно предварительному юридическому анализу ЕК, указ Путина существенно меняет процедуру и создает «новую правовую ситуацию». В дополнение к тому, что он создает возможность обойти санкции против российских ЦБ, правительства и их «доверенных лиц», новая схема оплаты поставок газа может нарушить и другие запреты, касающиеся финансового рынка, считают в ЕК. Кроме того, говорится в документе ЕК, такой метод оплаты может привести «к новым издержкам» для покупателей, поскольку сделка будет полностью контролироваться Россией.
О готовности платить за газ рублями из стран ЕС пока официально заявила только Венгрия. А 4 апреля латвийская государственная энергокомпания Latvijas gaze сообщила, что, возможно, предложенный Москвой порядок расчетов «формально не нарушает санкционный режим». Но МИД Латвии в тот же день сообщил, что не поддерживает перевод оплаты газа на рубли. Сейчас большинство европейских стран, включая одного из ключевых потребителей российского газа – Германию, настаивают на том, что оплата должна проводиться в соответствии с условиями контрактов, то есть в долларах и евро. Но финальное решение о том, как оплачивать поставки, в конечном счете будет зависеть от компаний – импортеров российского газа, сказал источник Bloomberg.
В середине марта крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON уже объявил, что не будет закупать новые объемы газа у «Газпрома». Главный исполнительный директор компании Леонард Бирнбаум при этом уточнял, что E.ON не закупает природный газ напрямую у добывающих компаний по долгосрочным контрактам, но небольшое количество газа в портфеле холдинга было приобретено у торговых «дочек» «Газпрома» в Европе.
При этом Владимир Путин 14 апреля на совещании о ситуации в нефтегазовом секторе отметил, что оплата за газ от «недружественных» стран уже доходит с задержками из-за технических нюансов. «Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей», – сказал он. Поэтому, по мнению российского президента, предприятиям ТЭКа «необходимо определить ключевые объекты инфраструктуры для наращивания поставок энергоресурсов в восточном и южном направлениях».
По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам 2021 г. «Газпром» поставил в ЕС около 155 млрд куб. м газа, или около 45% от всего объема импорта (40% от суммарного потребления газа). Германия, являющаяся крупнейшим в Европе потребителем российского газа, импортировала в прошлом году 50,2 млрд куб. м, сообщал «Газпром» в декабре 2021 г. Общий объем экспорта газа Россией в страны дальнего зарубежья, включая Турцию и Китай, составил 185,1 млрд куб. м. Согласно расчетам «Ведомостей», при средней цене в $272,8 за 1000 куб. м в 2021 г. среднемесячный доход «Газпрома» от экспорта в Европу составил около $3,5 млрд.
На фоне санкций США, Великобритании и ЕС, направленных на ограничение поставок российских энергоносителей, спотовые цены газа остаются очень высокими. По данным биржи ICE, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе после начала СВО наблюдалось 7 марта, когда на голландском хабе TTF фьючерс достиг $4000 за 1000 куб.м. 14 апреля, по данным ICE и расчетам «Ведомостей», майский фьючерс на TTF стоил около $1178 за 1000 куб.
Основные риски, связанные с СВО на Украине, уже «отыграли на рынке», считает директор по исследованиям Vygon Сonsulting Мария Белова. Существенно они могут измениться только в случае фактического прекращения или снижения объема поставок российского газа в ЕС. Эксперт обратила внимание, что на указ президента РФ о переводе оплаты газа в рубли «рынок никак не отреагировал». «В следующий раз цены могут измениться только под влиянием каких-то конкретных событий, за которыми последует изменение фактических объемов, поступающих на рынок», – заключила она. При этом Белова подчеркнула, что отсутствие платежей за газ в рублях действительно станет основанием для «Газпрома» прекратить поставки энергоресурса.
Доклад ЕК направлен на подтверждение единства позиции ЕС в отношении антироссийских санкций. Его адресаты – члены союза, демонстрирующие «собственное понимание» логики санкционного давления, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. В качестве примера он приводит Венгрию, которая считает, что оплата рублями за газ не нарушает «ни санкций, ни договора о поставках». «В Брюсселе опасаются, что, кроме Венгрии, тормозить или смягчать санкции фактически будут еще Австрия и ключевой потребитель российского газа – Германия», – считает эксперт. Подтверждение этому – заявление канцлера Нехаммера 13 апреля о том, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против введения эмбарго на поставки российского газа.
Внутри ЕС нет механизма, который мог бы заставить входящие в него страны соблюдать условия санкций, отметил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. По его словам, если какая-либо организация нарушает санкционный режим, то к ответственности она должна привлекаться не Евросоюзом, а органами исполнительной и судебной власти конкретной страны. «Поэтому вопрос ответственности стран – нарушительниц санкций ЕС не имеет однозначного ответа», – заключил он.