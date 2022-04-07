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Российское кино, как и газ, планируется экспортировать за рубли

«Централ партнершип» обсуждает с зарубежными партнерами контракты на новых условиях
Мария Истомина
Дистрибутор фильмов «Централ партнершип» обсуждает с партнерами из стран-импортеров заключение новых контрактов за рубли. / Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейший в России прокатчик отечественных фильмов «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в холдинг «Газпром-медиа») обсуждает с зарубежными партнерами заключение новых контрактов в альтернативных евро и доллару валютах. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин. Речь, как уточнил он, идет о продаже российских фильмов в Латинскую Америку за рубли и местную валюту стран-покупателей, в Китай – за рубли и юани.

По словам гендиректора ЦПШ, сделки в альтернативных евро и доллару валютах – это вынужденная мера: «Любые платежи в евро и долларах идут через корсчета, и контрагенты проводят их, как правило, через какие-то американские или европейские банки. И с этим есть сложности из-за санкций. Во-вторых, возникли проблемы и на местах: руководство некоторых банков в странах, где работают наши партнеры, приняло решение о временной приостановке любых платежей в Россию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных