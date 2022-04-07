Российское кино, как и газ, планируется экспортировать за рубли

По словам гендиректора ЦПШ, сделки в альтернативных евро и доллару валютах – это вынужденная мера: «Любые платежи в евро и долларах идут через корсчета, и контрагенты проводят их, как правило, через какие-то американские или европейские банки. И с этим есть сложности из-за санкций. Во-вторых, возникли проблемы и на местах: руководство некоторых банков в странах, где работают наши партнеры, приняло решение о временной приостановке любых платежей в Россию».