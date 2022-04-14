Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в интервью агентству DPA, что во время переговоров в Москве президент России Владимир Путин заверил его в стабильности поставок газа из России и возможности оплачивать их в евро, пишет ТАСС.
По словам канцлера, Путин заявил, «что газоснабжение гарантировано, что Россия будет поставлять нужные объемы, как прописано в контрактах, что платить можно и дальше в евро».
31 марта Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Согласно новой схеме, покупатели должны открыть рублевый счет в Газпромбанке для оплаты поставок с 1 апреля. Компании из недружественных стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в банке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика.
В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем Владимир Путин пояснил, что решение было принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ на Западе. Страны ЕС и G7 заявили об отказе платить за российский газ в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такой механизм оплаты – это попытка обойти санкции ЕС.