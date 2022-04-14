Bloomberg: Нидерланды запретят своим компаниям оплачивать газ в рублях

31 марта Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Согласно новой схеме, покупатели должны открыть рублевый счет в Газпромбанке для оплаты поставок с 1 апреля. Компании из недружественных стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в банке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика.