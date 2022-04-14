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Экономика

Bloomberg: Нидерланды запретят своим компаниям оплачивать газ в рублях

Ведомости

Правительство Нидерландов не позволит своим энергетическим компаниям принять новые условия России по оплате газа в рублях, пишет агенство Bloomberg. Другие страны могут последовать этому примеру. 

Представитель министерства экономики и климатической политики Нидерландов сообщил, что требование об плате за газ в рублях нарушает санкции Евросоюза в отношении России. «Правительство Нидерландов согласно с заключением Европейской комиссии. Это означает, что голландским компаниям не разрешается соглашаться на эти условия», — подчеркнул он. 

Представитель ведомства также отметил, что Нидерланды активно готовятся к сокращению поставок газа из России, а также к «наихудшему сценарию», удваивая мощности по импорту сжиженного природного газа. Уже запущена программа по энергосбережению, направленная на удовлетворение спроса на природный газ для бизнеса, домашних хозяйств и правительства, добавил он.

31 марта Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Согласно новой схеме, покупатели должны открыть рублевый счет в Газпромбанке для оплаты поставок с 1 апреля. Компании из недружественных стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в банке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика.

В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем Владимир Путин пояснил, что решение было принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ на Западе. Страны ЕС и G7 заявили об отказе платить за российский газ в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такой механизм оплаты – это попытка обойти санкции ЕС.

Ранее по теме: Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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