Нехаммер: Австрия, Германия и Венгрия выступают против эмбарго на российский газ

«Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ <...> С другой стороны, Австрия на стороне других стран — членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).