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Нехаммер: Австрия, Германия и Венгрия выступают против эмбарго на российский газ

Ведомости

Австрия, Германия и Венгрия выступают против введения эмбарго на поставку российского газа в страны Евросоюза. Об этом заявил в эфире телеканала CNN австрийский канцлер Карл Нехаммер. 

«Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ <...> С другой стороны, Австрия на стороне других стран — членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

По его словам, Совет Евросоюза обсуждает введение эмбарго на поставку российской нефти, но отказ от российского газа пока невозможен. 

«Вы знаете, Европейский Союз решил, что мы должны пытаться сделать все, чтобы покончить с зависимостью от российского газа, Австрия тоже этого хочет, безусловно. Но сейчас это невозможно. Потребуется время», — добавил австрийский канцлер.

11 апреля Нехаммер провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переговоры двух лидеров непродолжительными. Австрийская Kronen Zeitung сообщала со ссылкой на аппарат Нехаммера, что канцлер заверил в ужесточении антироссийских санкций.  7 апреля Европарламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую Евросоюз ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных