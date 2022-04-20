Госдума упростила процесс открытия счетов для оплаты российского газа в рублях
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс РФ, которые упрощают открытие счетов в российских банках и их постановку на налоговый учет иностранным юридическим лицам, сообщают «РИА Новости» . Данная мера необходима для оплаты поставок российского газа в рублях.
Иностранная компания сможет встать на учет в налоговом органе после того, как российский банк, открывающий ей счет, подаст соответствующее заявление. «Это очень упрощает постановку на учет и открытие счета», — заявила на заседании Госдумы заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. Поправка носит срочный характер, поскольку связана с оплатой газа в рублях, уточнила она при рассмотрении проекта во втором чтении.
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты поставок российского трубопроводного газа в недружественные страны из валюты в рубли. Такое решение президент принял в ответ на односторонние санкции стран Запада против России. Евросоюз и страны «большой семерки» отказались проводить транзакции в рублях. Контрагенты ссылаются на условия действующих контрактов, которые преимущественно заключались в евро и долларах.
Согласно новому порядку оплаты, иностранные покупатели будут платить за газ в валюте контракта, а Газпромбанк будет продавать ее на Мосбирже и переводить рубли «Газпрому». Хотя новые правила оплаты поставок российского трубопроводного газа начали действовать с 1 апреля, первые платежи за поставленный «Газпромом» газ должны начать поступать во второй половине апреля – начале мая, уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.