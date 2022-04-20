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Экономика

Госдума упростила процесс открытия счетов для оплаты российского газа в рублях

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс РФ, которые упрощают открытие счетов в российских банках и их постановку на налоговый учет иностранным юридическим лицам, сообщают «РИА Новости» . Данная мера необходима для оплаты поставок российского газа в рублях.

Иностранная компания сможет встать на учет в налоговом органе после того, как российский банк, открывающий ей счет, подаст соответствующее заявление. «Это очень упрощает постановку на учет и открытие счета», — заявила на заседании Госдумы заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. Поправка носит срочный характер, поскольку связана с оплатой газа в рублях, уточнила она при рассмотрении проекта во втором чтении.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты поставок российского трубопроводного газа в недружественные страны из валюты в рубли. Такое решение президент принял в ответ на односторонние санкции стран Запада против России. Евросоюз и страны «большой семерки» отказались проводить транзакции в рублях. Контрагенты ссылаются на условия действующих контрактов, которые преимущественно заключались в евро и долларах.

Согласно новому порядку оплаты, иностранные покупатели будут платить за газ в валюте контракта, а Газпромбанк будет продавать ее на Мосбирже и переводить рубли «Газпрому». Хотя новые правила оплаты поставок российского трубопроводного газа начали действовать с 1 апреля, первые платежи за поставленный «Газпромом» газ должны начать поступать во второй половине апреля – начале мая, уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных