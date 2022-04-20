Госдума упростила процесс открытия счетов для оплаты российского газа в рублях

Иностранная компания сможет встать на учет в налоговом органе после того, как российский банк, открывающий ей счет, подаст соответствующее заявление. «Это очень упрощает постановку на учет и открытие счета», — заявила на заседании Госдумы заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. Поправка носит срочный характер, поскольку связана с оплатой газа в рублях, уточнила она при рассмотрении проекта во втором чтении.