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«Газпром» может оставить Варшаву без газа

Польша не готова платить за топливо в рублях
Матвей Катков
PGNiG сообщила, что «Газпром» прекратит поставки в Польшу «из-за несоблюдения условий оплаты российского газа» / Piotr Malecki / Bloomberg via Getty Images

Россия с 9 утра по московскому времени 27 апреля прекратит поставки газа в Польшу, сообщила вечером 26 апреля польская энергокомпания PGNiG. В итоге Польша может стать первой страной ЕС, в которую «Газпром» прекратит поставки газа из-за отказа платить за него в рублях.

Еще днем во вторник польское онлайн-издание Onet со ссылкой на источники в правительстве страны и PGNiG сообщало, что «Газпром» якобы уже остановил поставки газа. Это косвенно подтверждали данные о прокачке. По данным немецкого трубопроводного оператора Gascade, 26 апреля на пункте Мальнов на границе Германии и Польши транзит российского газа по газопроводу Ямал – Европа не осуществлялся. Кроме того, по данным Ассоциации европейских газотранспортных операторов (ENTSOG), прокачка российского газа из Белоруссии в Польшу по этому газопроводу не осуществляется с 25 апреля.

Но представитель «Газпрома» не подтвердил во вторник остановку поставок. Он лишь сказал, что 26 апреля Польша обязана была заплатить за поставки газа «в соответствии с новым порядком платежей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных