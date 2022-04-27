«Газпром» может оставить Варшаву без газа

Еще днем во вторник польское онлайн-издание Onet со ссылкой на источники в правительстве страны и PGNiG сообщало, что «Газпром» якобы уже остановил поставки газа. Это косвенно подтверждали данные о прокачке. По данным немецкого трубопроводного оператора Gascade, 26 апреля на пункте Мальнов на границе Германии и Польши транзит российского газа по газопроводу Ямал – Европа не осуществлялся. Кроме того, по данным Ассоциации европейских газотранспортных операторов (ENTSOG), прокачка российского газа из Белоруссии в Польшу по этому газопроводу не осуществляется с 25 апреля.