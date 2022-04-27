«Газпром» может оставить Варшаву без газа

«Газпром» может оставить Варшаву без газаПольша не готова платить за топливо в рублях
Россия с 9 утра по московскому времени 27 апреля прекратит поставки газа в Польшу, сообщила вечером 26 апреля польская энергокомпания PGNiG. В итоге Польша может стать первой страной ЕС, в которую «Газпром» прекратит поставки газа из-за отказа платить за него в рублях.
Еще днем во вторник польское онлайн-издание Onet со ссылкой на источники в правительстве страны и PGNiG сообщало, что «Газпром» якобы уже остановил поставки газа. Это косвенно подтверждали данные о прокачке. По данным немецкого трубопроводного оператора Gascade, 26 апреля на пункте Мальнов на границе Германии и Польши транзит российского газа по газопроводу Ямал – Европа не осуществлялся. Кроме того, по данным Ассоциации европейских газотранспортных операторов (ENTSOG), прокачка российского газа из Белоруссии в Польшу по этому газопроводу не осуществляется с 25 апреля.
Но представитель «Газпрома» не подтвердил во вторник остановку поставок. Он лишь сказал, что 26 апреля Польша обязана была заплатить за поставки газа «в соответствии с новым порядком платежей».