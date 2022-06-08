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Чем и когда ЕС хочет заменить газ из России

«Ведомости» оценили новые проекты топливного импортозамещения в ЕС
Матвей Катков
ABACA / ТАСС

Евросоюз (ЕС) останется существенной частью формирующегося глобального газового рынка, но его роль как значимого покупателя энергоресурсов постепенно снижается. Такие выводы содержатся в аналитическом докладе «Инфотэк-терминала», с которым ознакомились «Ведомости». Авторы отмечают, что под давлением экономических факторов в ЕС спрос на газ падает и сам этот фактор «ставит под вопрос» перспективы поставок из России.

Но действия Брюсселя, отмечается в исследовании, носят противоречивый характер. С одной стороны, декларируется отказ от ископаемого топлива, а с другой – есть план до 2030 г. избавиться от большей части угольных ТЭС, заменив их газовыми. На фоне сокращения собственной добычи в ЕС это будет означать необходимость резкого наращивания газового импорта, обращают внимание эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных