Чем и когда ЕС хочет заменить газ из России

Но действия Брюсселя, отмечается в исследовании, носят противоречивый характер. С одной стороны, декларируется отказ от ископаемого топлива, а с другой – есть план до 2030 г. избавиться от большей части угольных ТЭС, заменив их газовыми. На фоне сокращения собственной добычи в ЕС это будет означать необходимость резкого наращивания газового импорта, обращают внимание эксперты.