Чем и когда ЕС хочет заменить газ из России«Ведомости» оценили новые проекты топливного импортозамещения в ЕС
Евросоюз (ЕС) останется существенной частью формирующегося глобального газового рынка, но его роль как значимого покупателя энергоресурсов постепенно снижается. Такие выводы содержатся в аналитическом докладе «Инфотэк-терминала», с которым ознакомились «Ведомости». Авторы отмечают, что под давлением экономических факторов в ЕС спрос на газ падает и сам этот фактор «ставит под вопрос» перспективы поставок из России.
Но действия Брюсселя, отмечается в исследовании, носят противоречивый характер. С одной стороны, декларируется отказ от ископаемого топлива, а с другой – есть план до 2030 г. избавиться от большей части угольных ТЭС, заменив их газовыми. На фоне сокращения собственной добычи в ЕС это будет означать необходимость резкого наращивания газового импорта, обращают внимание эксперты.