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Общество

Путин предложил предоставлять ипотеку под 2% в новых регионах РФ

Ведомости

У жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должна быть возможность получить ипотеку по льготной ставке в 2%. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Особое решение предлагаю для новых регионов — для Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Для жителей этих регионов предлагаю предоставлять ипотеку для нового жилья в новостройках по льготной ставке в 2%», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Глава государства отметил, что в настоящее время строительство в субъектах находится «в зачаточном состоянии». По его словам, льготная ипотека позволит ускорить темпы строительства.

До конца первого квартала Путин поручил подготовить программу социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, к 2030 г. новые регионы РФ должны выйти на общероссийский уровень качества жизни. Президент подчеркнул, что ответственность за развитие субъектов будут лично нести профильные министры и вице-премьеры. 

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. 

30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Тогда президент подчеркнул, что жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

Ранее по теме: Программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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