Путин предложил предоставлять ипотеку под 2% в новых регионах РФ
У жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должна быть возможность получить ипотеку по льготной ставке в 2%. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Особое решение предлагаю для новых регионов — для Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Для жителей этих регионов предлагаю предоставлять ипотеку для нового жилья в новостройках по льготной ставке в 2%», — сказал Путин (цитата по ТАСС).
Глава государства отметил, что в настоящее время строительство в субъектах находится «в зачаточном состоянии». По его словам, льготная ипотека позволит ускорить темпы строительства.
До конца первого квартала Путин поручил подготовить программу социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, к 2030 г. новые регионы РФ должны выйти на общероссийский уровень качества жизни. Президент подчеркнул, что ответственность за развитие субъектов будут лично нести профильные министры и вице-премьеры.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Тогда президент подчеркнул, что жители этих регионов «становятся гражданами РФ навсегда». 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.