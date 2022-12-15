Программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 года
Президент России Владимир Путин заявил, что программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 г.
«После скачков ипотечной ставки в марте-апреле до 12%... ставка льготной ипотеки была снижена до 7%. 31 декабря действие льготной ипотеки заканчивается. В этой связи считаю необходимым принять следующее решение... мы будем сворачивать механизм льготной ипотеки...но будем делать это плавно. Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 г.», – сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ставка при этом будет увеличена с 7 до 8%, добавил президент.
Кроме того, Путин предложил расширить доступ к семейной ипотеке. Сейчас такой кредит могут получить семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 г., президент же предложил распространить ее на семьи с как минимум двумя детьми младше 18 лет.
В конце апреля 2020 г. правительство утвердило программу льготной ипотеки на новостройки со ставкой 6,5% годовых. С тех пор данная мера несколько раз продлевалась, а ставка менялась. В настоящее время она рассчитана до 31 декабря 2022 г., ставка составляет 7% годовых. Лимит по кредиту — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти и 6 млн руб. — для остальных регионов. Максимальный срок кредита составляет 30 лет.
В России также действует еще несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%). Последняя ранее была продлена до конца 2030 г.
Ранее заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов заявил, что строительная отрасль стала зависимой от льготного кредитования, в связи с этим регулятор выступает за постепенный отказ от программы льготной ипотеки.