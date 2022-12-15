Газета
Экономика

Программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 г.

«После скачков ипотечной ставки в марте-апреле до 12%... ставка льготной ипотеки была снижена до 7%. 31 декабря действие льготной ипотеки заканчивается. В этой связи считаю необходимым принять следующее решение... мы будем сворачивать механизм льготной ипотеки...но будем делать это плавно. Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 г.», – сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ставка при этом будет увеличена с 7 до 8%, добавил президент.

Кроме того, Путин предложил расширить доступ к семейной ипотеке. Сейчас такой кредит могут получить семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 г., президент же предложил распространить ее на семьи с как минимум двумя детьми младше 18 лет.

В конце апреля 2020 г. правительство утвердило программу льготной ипотеки на новостройки со ставкой 6,5% годовых. С тех пор данная мера несколько раз продлевалась, а ставка менялась. В настоящее время она рассчитана до 31 декабря 2022 г., ставка составляет 7% годовых. Лимит по кредиту — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти и 6 млн руб. — для остальных регионов. Максимальный срок кредита составляет 30 лет.

В России также действует еще несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%). Последняя ранее была продлена до конца 2030 г.

Ранее заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов заявил, что строительная отрасль стала зависимой от льготного кредитования, в связи с этим регулятор выступает за постепенный отказ от программы льготной ипотеки.

Ранее по теме: Рынок жилья начал восстанавливаться в ноябре

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных