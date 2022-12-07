Рынок жилья начал восстанавливаться в ноябре

Изначально программа льготной ипотеки была запущена в 2020 г. в качестве меры поддержки строительной отрасли в разгар пандемии. Тогда можно было привлечь кредит на покупку квартиры в новостройке под 6%. В течение двух лет ее условия менялись, но незначительно. После начала спецоперации на Украине и увеличения ключевой ставки ЦБ ухудшились условия и по льготной программе, но сейчас они снова вернулись на докризисный уровень: у покупателей новостроек есть возможность получить кредит под 7%, но только до конца этого года. Окончательного решения по ее продлению еще не принято, говорят источники «Ведомостей» в девелоперских компаниях.