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Рынок жилья начал восстанавливаться в ноябре

Продажи квартир в столичных новостройках за месяц выросли на 17%
Дарья Молоткова
По данным BnMap.pro, рынок новостроек так и не смог вернуться к показателям аналогичного периода прошлого года / Максим Стулов / Ведомости

В ноябре 2022 г. в столичном регионе было заключено 6643 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве, по данным аналитического сервиса BnMap.pro. Это на 17% больше, чем было в октябре: тогда продали 5662 квартиры и апартамента. Больше всего лотов за последний месяц реализовано в границах старой Москвы – 3241. Это на 40,5% больше, чем было в октябре. А вот в Московской области продажи увеличились лишь на 4,2% до 2533 ДДУ, в новой Москве они и вовсе упали на 1,8% до 869 договоров.

Рост рынка московских новостроек в ноябре заметили и девелоперы. Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов указывает, что по сравнению с предыдущим месяцем спрос вырос примерно на 15%. Он объясняет это в том числе слухами о возможной отмене или пересмотре параметров льготной ипотеки. Об этом же говорит и соакционер и управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. По его словам, покупатели, занимавшие выжидательную позицию последние месяцы, сейчас стремятся приобрести недвижимость.

Изначально программа льготной ипотеки была запущена в 2020 г. в качестве меры поддержки строительной отрасли в разгар пандемии. Тогда можно было привлечь кредит на покупку квартиры в новостройке под 6%. В течение двух лет ее условия менялись, но незначительно. После начала спецоперации на Украине и увеличения ключевой ставки ЦБ ухудшились условия и по льготной программе, но сейчас они снова вернулись на докризисный уровень: у покупателей новостроек есть возможность получить кредит под 7%, но только до конца этого года. Окончательного решения по ее продлению еще не принято, говорят источники «Ведомостей» в девелоперских компаниях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных