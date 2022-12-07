Рынок жилья начал восстанавливаться в ноябре

Рынок жилья начал восстанавливаться в ноябреПродажи квартир в столичных новостройках за месяц выросли на 17%
В ноябре 2022 г. в столичном регионе было заключено 6643 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве, по данным аналитического сервиса BnMap.pro. Это на 17% больше, чем было в октябре: тогда продали 5662 квартиры и апартамента. Больше всего лотов за последний месяц реализовано в границах старой Москвы – 3241. Это на 40,5% больше, чем было в октябре. А вот в Московской области продажи увеличились лишь на 4,2% до 2533 ДДУ, в новой Москве они и вовсе упали на 1,8% до 869 договоров.
Рост рынка московских новостроек в ноябре заметили и девелоперы. Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов указывает, что по сравнению с предыдущим месяцем спрос вырос примерно на 15%. Он объясняет это в том числе слухами о возможной отмене или пересмотре параметров льготной ипотеки. Об этом же говорит и соакционер и управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. По его словам, покупатели, занимавшие выжидательную позицию последние месяцы, сейчас стремятся приобрести недвижимость.
Изначально программа льготной ипотеки была запущена в 2020 г. в качестве меры поддержки строительной отрасли в разгар пандемии. Тогда можно было привлечь кредит на покупку квартиры в новостройке под 6%. В течение двух лет ее условия менялись, но незначительно. После начала спецоперации на Украине и увеличения ключевой ставки ЦБ ухудшились условия и по льготной программе, но сейчас они снова вернулись на докризисный уровень: у покупателей новостроек есть возможность получить кредит под 7%, но только до конца этого года. Окончательного решения по ее продлению еще не принято, говорят источники «Ведомостей» в девелоперских компаниях.