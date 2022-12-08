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Общество

Правительство продлило дальневосточную ипотеку до конца 2030 года

Ведомости

Программа дальневосточной ипотеки продлена в России до конца 2030 г. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. 

«Правительство продлевает дальневосточную ипотеку до конца 2030 года», — сказал он. 

Мишустин напомнил, что такое поручение в начале сентября дал президент РФ Владимир Путин. По словам премьера, за три года действия этой программы было выдано более 55 000 кредитов по льготной ставке 2%. 

Летом, добавил Мишустин, программа была расширена: теперь ее могут получить не только молодые семьи, но и врачи и преподаватели, которые не менее 5 лет проработали по специальности в дальневосточной организации. Премьер-министр пояснил, что на эти цели в 2023 г. в бюджете предусмотрено 20 млрд руб. Всего в течение следующих трех лет планируется выделить 70 млрд руб.

Путин сообщил о продлении программы дальневосточной ипотеки в ходе Восточного экономического форума 6 сентября.​​ «Учитывая [ее] востребованность и эффективность, предлагаю продлить ее как минимум до 2030 года», — сказал президент.

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и развитие местного строительного рынка. Раньше кредит могли получить только местные жители, потом действие льготной программы распространили и на людей, которые переезжают работать на Дальний Восток. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных