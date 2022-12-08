Правительство продлило дальневосточную ипотеку до конца 2030 года
Программа дальневосточной ипотеки продлена в России до конца 2030 г. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
«Правительство продлевает дальневосточную ипотеку до конца 2030 года», — сказал он.
Мишустин напомнил, что такое поручение в начале сентября дал президент РФ Владимир Путин. По словам премьера, за три года действия этой программы было выдано более 55 000 кредитов по льготной ставке 2%.
Летом, добавил Мишустин, программа была расширена: теперь ее могут получить не только молодые семьи, но и врачи и преподаватели, которые не менее 5 лет проработали по специальности в дальневосточной организации. Премьер-министр пояснил, что на эти цели в 2023 г. в бюджете предусмотрено 20 млрд руб. Всего в течение следующих трех лет планируется выделить 70 млрд руб.
Путин сообщил о продлении программы дальневосточной ипотеки в ходе Восточного экономического форума 6 сентября. «Учитывая [ее] востребованность и эффективность, предлагаю продлить ее как минимум до 2030 года», — сказал президент.
Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и развитие местного строительного рынка. Раньше кредит могли получить только местные жители, потом действие льготной программы распространили и на людей, которые переезжают работать на Дальний Восток.
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