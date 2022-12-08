Правительство продлило дальневосточную ипотеку до конца 2030 года

Летом, добавил Мишустин, программа была расширена: теперь ее могут получить не только молодые семьи, но и врачи и преподаватели, которые не менее 5 лет проработали по специальности в дальневосточной организации. Премьер-министр пояснил, что на эти цели в 2023 г. в бюджете предусмотрено 20 млрд руб. Всего в течение следующих трех лет планируется выделить 70 млрд руб.