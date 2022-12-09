ЦБ выступил за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки
Строительная отрасль стала зависимой от льготного кредитования, в связи с этим Банк России выступает за постепенный отказ от программы льготной ипотеки. Такое заявление сделал заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов.
«Знаете, сейчас такое ощущение, что строительная отрасль подсела как на иглу на льготную ипотеку, и чем дольше сидишь, тем больнее слезать. <…> Обобщая, Банк России за сворачивание постепенное», — сказал он (цитата по ТАСС).
Булатов отметил, что регулятор всегда выступал против программ субсидирования, поскольку они «искажают цены» и «создают дисбаланс в долгосрочной перспективе». Он добавил, что из-за запущенной в пандемию льготной ипотеки за три года цены на первичном и вторичном рынках «практически разъехались». По его словам, создается впечатления, что на первичном рынке рыночной ипотеки не осталось вовсе.
В то же время строительный блок кабмина поддержал продление ипотечных льгот, в том числе программы субсидирования от застройщиков. По мнению замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, данная меры должна действовать как минимум до конца 2023 г. Он добавил, что программы от застройщиков по «досубсидированию ипотеки» увеличили доступность жилья для россиян.
В конце апреля 2020 г. правительство утвердило программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой 6,5% годовых. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С тех пор данная мера несколько раз продлевалась, а ставка менялась. В настоящее время она рассчитана до 31 декабря 2022 г., ставка составляет 7% годовых. Лимит по кредиту — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти и 6 млн руб. — для остальных регионов. Максимальный срок кредита составляет 30 лет.
В ноябре Минфин РФ сообщил, что кабмин не собирается продлевать льготную ипотеку на новостройки под 7% годовых в 2023 г. Ранее за отказ от программы также выступала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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