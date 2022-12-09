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Недвижимость

ЦБ выступил за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки

Ведомости

Строительная отрасль стала зависимой от льготного кредитования, в связи с этим Банк России выступает за постепенный отказ от программы льготной ипотеки. Такое заявление сделал заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов.

«Знаете, сейчас такое ощущение, что строительная отрасль подсела как на иглу на льготную ипотеку, и чем дольше сидишь, тем больнее слезать. <…> Обобщая, Банк России за сворачивание постепенное», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Булатов отметил, что регулятор всегда выступал против программ субсидирования, поскольку они «искажают цены» и «создают дисбаланс в долгосрочной перспективе». Он добавил, что из-за запущенной в пандемию льготной ипотеки за три года цены на первичном и вторичном рынках «практически разъехались». По его словам, создается впечатления, что на первичном рынке рыночной ипотеки не осталось вовсе.

В то же время строительный блок кабмина поддержал продление ипотечных льгот, в том числе программы субсидирования от застройщиков. По мнению замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, данная меры должна действовать как минимум до конца 2023 г. Он добавил, что программы от застройщиков по «досубсидированию ипотеки» увеличили доступность жилья для россиян.

В конце апреля 2020 г. правительство утвердило программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой 6,5% годовых. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С тех пор данная мера несколько раз продлевалась, а ставка менялась. В настоящее время она рассчитана до 31 декабря 2022 г., ставка составляет 7% годовых. Лимит по кредиту — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти и 6 млн руб. — для остальных регионов. Максимальный срок кредита составляет 30 лет.

В ноябре Минфин РФ сообщил, что кабмин не собирается продлевать льготную ипотеку на новостройки под 7% годовых в 2023 г. Ранее за отказ от программы также выступала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных