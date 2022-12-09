ЦБ выступил за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки

В конце апреля 2020 г. правительство утвердило программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой 6,5% годовых. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С тех пор данная мера несколько раз продлевалась, а ставка менялась. В настоящее время она рассчитана до 31 декабря 2022 г., ставка составляет 7% годовых. Лимит по кредиту — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти и 6 млн руб. — для остальных регионов. Максимальный срок кредита составляет 30 лет.