Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление по льготным ипотечным кредитам на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке. Максимальная сумма кредита на жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 8 млн руб., в остальных регионах – 3 млн руб., говорится в пояснительной записке.
Госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Крупные ипотечные банки начали принимать заявки на ипотеку на объявленных условиях еще до официальной публикации постановления правительства. Среди них Промсвязьбанк (принимает заявки на ипотеку под 6%), Сбербанк (6,4%), ВТБ, Альфа-банк, Дом.РФ (под 6,5%).