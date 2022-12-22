Газета
Политика

Путин заявил, что Россия прошла 2022 год достаточно уверенно

Ведомости

Уходящий 2022 г. Россия прошла достаточно уверенно, на фоне сложившейся ситуации у властей нет сомнений по поводу реализации задуманного на следующий год. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

«Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», — подчеркнул глава государства. 

Он добавил, что на данный момент нет каких-либо озабоченностей, что сложившаяся ситуация помешает реализации планов на будущее, в том числе на 2023 г.

15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин заявил о неоправдавшихся расчетах Запада «смять» российскую экономику с помощью санкций. По его словам, у западных стран не получилось обвалить рубль и «спровоцировать разрушительную инфляцию» из-за собранности российского бизнеса и сплоченности граждан страны. 

Путин также заявил, что российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. Он добавил, что по итогам года ожидается снижение ВВП на 2,5%, хотя еще весной российской экономике прогнозировали «крах в 20%». 

В октябре Банк России улучшил прогноз по ВВП на 2022 г. Регулятор ожидает снижения ВВП по итогам года на 3-3,5%. В 2023 г. спад может составить от 1 до 4%. При этом в 2024–2025 гг. рост российской экономики прогнозируется на уровне 1,5–2,5% ежегодно.

В то же время Минэкономразвития ожидает спад ВВП в 2022 г. на 2,9%, а в 2023 г. — на 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год. Инфляцию к концу года министерство ожидает на уровне 12,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет около 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. 

Ранее по теме: Путин выступил против милитаризации экономики
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных