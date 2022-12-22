Путин заявил, что Россия прошла 2022 год достаточно уверенно

В то же время Минэкономразвития ожидает спад ВВП в 2022 г. на 2,9%, а в 2023 г. — на 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год. Инфляцию к концу года министерство ожидает на уровне 12,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет около 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.