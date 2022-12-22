Путин заявил, что Россия прошла 2022 год достаточно уверенно
Уходящий 2022 г. Россия прошла достаточно уверенно, на фоне сложившейся ситуации у властей нет сомнений по поводу реализации задуманного на следующий год. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.
«Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что на данный момент нет каких-либо озабоченностей, что сложившаяся ситуация помешает реализации планов на будущее, в том числе на 2023 г.
15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин заявил о неоправдавшихся расчетах Запада «смять» российскую экономику с помощью санкций. По его словам, у западных стран не получилось обвалить рубль и «спровоцировать разрушительную инфляцию» из-за собранности российского бизнеса и сплоченности граждан страны.
Путин также заявил, что российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. Он добавил, что по итогам года ожидается снижение ВВП на 2,5%, хотя еще весной российской экономике прогнозировали «крах в 20%».
В октябре Банк России улучшил прогноз по ВВП на 2022 г. Регулятор ожидает снижения ВВП по итогам года на 3-3,5%. В 2023 г. спад может составить от 1 до 4%. При этом в 2024–2025 гг. рост российской экономики прогнозируется на уровне 1,5–2,5% ежегодно.
В то же время Минэкономразвития ожидает спад ВВП в 2022 г. на 2,9%, а в 2023 г. — на 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год. Инфляцию к концу года министерство ожидает на уровне 12,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет около 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.