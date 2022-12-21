Путин выступил против милитаризации экономики
Правительство не будет проводить милитаризацию страны и разрушать экономику в интересах обороноспособности, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности — где надо, а там, где было и не надо, — мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики», — отметил президент (цитата по «РИА Новости»).
Глава государства добавил, что достигнутый уровень развития, а также структура экономики этого не требуют. Вооруженные силы будут совершенствоваться «спокойно и ритмично», не в ущерб социальной сфере, добавил он.
Путин ранее подчеркнул, что Россия не меняет свои огромные планы в сфере социально-экономического развития, несмотря на проведение специальной военной операции. «Несмотря на все вопросы, связанные со специальной военной операцией, мы же не меняем своих планов по развитию государства, по развитию экономики, социальной сферы, по национальным проектам», — отмечал он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.