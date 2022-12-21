Путин выступил против милитаризации экономики

«Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности — где надо, а там, где было и не надо, — мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики», — отметил президент (цитата по «РИА Новости»).