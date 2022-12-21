Шойгу: за время спецоперации 120 человек человек стали Героями России

Путин не раз говорил, что считает героями всех военнослужащих, участвующих в спецоперации. «Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», — сказал он 8 декабря в ходе церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.