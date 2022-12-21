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Шойгу: за время спецоперации 120 человек человек стали Героями России

Ведомости

В ходе спецоперации государственные награды получили более 100 000 человек, 120 из них стали Героями России. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время расширенного заседании коллегии Минобороны России.

«Государственными наградами награждены свыше 100 000 человек, 120 из них присвоено звание “Героя РФ”», — заявил министр. 

Он отметил, что в ходе спецоперации военнослужащие проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность. 

В ходе своего выступления на заседании коллегии оборонного ведомства президент РФ Владимир Путин также отметил героизм российских военных. «Сражаетесь, я не побоюсь этих сравнений, это не высокопарные слова, именно как герои войны 1812 года, Первой мировой или Великой Отечественной войн», — сказал глава государства.

Накануне, 20 декабря, в Кремле прошла церемония вручения государственных наград. В ходе нее Путин вручил золотые звезды двум Героям России — старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову. Еще 12 граждан РФ получили почетное звание «Герой России» в преддверии Дня Героев Отечества. 8 декабря российский президент также вручил им золотые звезды. 

Путин не раз говорил, что считает героями всех военнослужащих, участвующих в спецоперации. «Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», — сказал он 8 декабря в ходе церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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