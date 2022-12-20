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Путин наградил Маргариту Симоньян орденом Почета

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Почета главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян. Трансляцию церемонии вел RT. 

Всего в ходе награждения Путин вручил 28 наград. Так, врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник получили ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо — третьей степени. Ту же награду второй степени вручили академику РАН Геннадию Сухих.

Кроме того, орденом «Мать-героиня» были награждены Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа, Татьяна Салтыкова из Московской области и Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга. 

Председателю совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) Виктору Рашникову Путин вручил медаль Героя Труда. Почетное звание «Герой России» присвоили старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову.

Также орден Мужества получили автор проекта WarGonzo Семен Пегов, корреспондент «Первого канала» Ирина Сокирко и сержант войск Нацгвардии Лев Макеев. А композитору и продюсеру Игорю Матвиенко был вручен нагрудный знак Народного артиста РФ. 

Во время своего выступления в ходе церемонии награждения Путин вновь отметил храбрость и самопожертвование военнослужащих, которые участвуют в спецоперации. Глава государства назвал военных героями и отметил, что «постоянно думает» о тех, кто подвергает свою жизнь опасности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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