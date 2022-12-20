Путин наградил Маргариту Симоньян орденом Почета
Президент РФ Владимир Путин вручил орден Почета главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян. Трансляцию церемонии вел RT.
Всего в ходе награждения Путин вручил 28 наград. Так, врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник получили ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо — третьей степени. Ту же награду второй степени вручили академику РАН Геннадию Сухих.
Кроме того, орденом «Мать-героиня» были награждены Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа, Татьяна Салтыкова из Московской области и Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга.
Председателю совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) Виктору Рашникову Путин вручил медаль Героя Труда. Почетное звание «Герой России» присвоили старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову.
Также орден Мужества получили автор проекта WarGonzo Семен Пегов, корреспондент «Первого канала» Ирина Сокирко и сержант войск Нацгвардии Лев Макеев. А композитору и продюсеру Игорю Матвиенко был вручен нагрудный знак Народного артиста РФ.
Во время своего выступления в ходе церемонии награждения Путин вновь отметил храбрость и самопожертвование военнослужащих, которые участвуют в спецоперации. Глава государства назвал военных героями и отметил, что «постоянно думает» о тех, кто подвергает свою жизнь опасности.