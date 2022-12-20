Путин наградил Маргариту Симоньян орденом Почета

Во время своего выступления в ходе церемонии награждения Путин вновь отметил храбрость и самопожертвование военнослужащих, которые участвуют в спецоперации. Глава государства назвал военных героями и отметил, что «постоянно думает» о тех, кто подвергает свою жизнь опасности.