Путин вручил главам новых регионов государственные награды
Президент России Владимир Путин вручил врио глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо — третьей степени.
Лидеры четырех новых регионов России удостоены государственных наград с формулировкой «за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов».
Пушилин выступил с благодарностью главе государства. «И сейчас непросто, но мы сейчас не сами. Мы дома, поэтому со всем справимся. Вместе с Россией победим. Спасибо за столь высокую награду!», — сказал он.
Сегодня, 20 декабря, в Екатерининском зале Кремля Путин вручает государственные награды. Глава государства выразил восхищение тем людям, которые «в сложный для Родины момент встали на ее защиту».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.