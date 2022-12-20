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Путин вручил главам новых регионов государственные награды

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Президент России Владимир Путин вручил врио глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо — третьей степени.

Лидеры четырех новых регионов России удостоены государственных наград с формулировкой «за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов». 

Пушилин выступил с благодарностью главе государства. «И сейчас непросто, но мы сейчас не сами. Мы дома, поэтому со всем справимся. Вместе с Россией победим. Спасибо за столь высокую награду!», — сказал он. 

Сегодня, 20 декабря, в Екатерининском зале Кремля Путин вручает государственные награды. Глава государства выразил восхищение тем людям, которые «в сложный для Родины момент встали на ее защиту». 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных