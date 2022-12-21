Шойгу призвал довести численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих
Численность Вооруженных сил России необходимо довести до 1,5 млн военнослужащих, сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии Минобороны России.
«Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Помимо этого, Шойгу призвал поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет.
25 августа президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий штатную численность Вооруженных сил России с 1 января 2023 г. в размере 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек – военнослужащие. Подобные документы, устанавливающие штатную численность военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ, публикуются регулярно согласно закону «Об обороне». На их основе рассчитываются расходы Минобороны на денежное содержание военнослужащих и зарплаты гражданского персонала.