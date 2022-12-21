Шойгу призвал довести численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих

25 августа президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий штатную численность Вооруженных сил России с 1 января 2023 г. в размере 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек – военнослужащие. Подобные документы, устанавливающие штатную численность военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ, публикуются регулярно согласно закону «Об обороне». На их основе рассчитываются расходы Минобороны на денежное содержание военнослужащих и зарплаты гражданского персонала.