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Шойгу призвал довести численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих

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Численность Вооруженных сил России необходимо довести до 1,5 млн военнослужащих, сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии Минобороны России.

«Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Помимо этого, Шойгу призвал поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет.  

25 августа президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий штатную численность Вооруженных сил России с 1 января 2023 г. в размере 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек – военнослужащие. Подобные документы, устанавливающие штатную численность военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ, публикуются регулярно согласно закону «Об обороне». На их основе рассчитываются расходы Минобороны на денежное содержание военнослужащих и зарплаты гражданского персонала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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