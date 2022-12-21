Шойгу назвал задачи проведенной частичной мобилизации
Частичная мобилизация в России проводилась для стабилизации обстановки в зоне спецоперации на Украине, защиты новых территорий, а также проведения дальнейших наступательных действий, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок наших войск. В этих целях проведена частичная мобилизация», – цитирует его «Интерфакс».
Частичная мобилизация стала серьезным испытанием для страны и Вооруженных сил, а также критерием зрелости российского общества, отметил министр. Мобилизационные планы не вводились в действие с Великой Отечественной войны, напомнил Шойгу, сама система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения.
Частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия, добавил глава Минобороны.
Ранее на заседании президент РФ Владимир Путин заявил, что на полигонах Минобороны России проходят подготовку порядка 150 000 военнослужащих, это достаточный резерв для ведения спецоперации. До этого, 8 декабря, Путин заявил, что сейчас нет необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях. Днем ранее он также сказал, что говорить о новой волне мобилизации бессмысленно.
Кроме того, идею о второй волне мобилизации отвергают и в Кремле. В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется каких-либо обсуждений по этому поводу. В то же время он добавил, что «не может говорить за Минобороны». В начале декабря Песков назвал сообщения о новой волне мобилизации «провокационными» и призвал ориентироваться на заявления Минобороны и президента.