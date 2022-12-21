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Шойгу призвал поэтапно увеличить возраст призыва в армию

Ведомости

Необходимо поэтапно увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет, передает «РИА Новости» со ссылкой на министра обороны Сергей Шойгу.

«При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу», — отметил министр обороны.

Помимо этого Шойгу считает необходимым довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 000 контрактников.

Призывной возраст в России начинает в 18 и заканчивается в 27 лет. Начало и окончание призывного возраста наступает в день рождения. Любые попытки призыва на срочную службу не соответствующих этим возрастным показателям, считаются незаконными.

В мае президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу. До этого действовало ограничение — с 18 до 40 лет для российских граждан и с 18 до 30 лет – для иностранных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных