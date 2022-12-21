Шойгу призвал поэтапно увеличить возраст призыва в армию
Необходимо поэтапно увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет, передает «РИА Новости» со ссылкой на министра обороны Сергей Шойгу.
«При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу», — отметил министр обороны.
Помимо этого Шойгу считает необходимым довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 000 контрактников.
Призывной возраст в России начинает в 18 и заканчивается в 27 лет. Начало и окончание призывного возраста наступает в день рождения. Любые попытки призыва на срочную службу не соответствующих этим возрастным показателям, считаются незаконными.
В мае президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу. До этого действовало ограничение — с 18 до 40 лет для российских граждан и с 18 до 30 лет – для иностранных.