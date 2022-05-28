Путин подписал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту
Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет», — говорится в тексте закона.
Федеральный закон № 147-ФЗ «О внесении изменения в статью 34 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"» ранее на этой неделе был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.
25 мая Госдума приняла в первом чтении и в целом поправки к закону, согласно которым россияне смогут заключать первый контракт на службу в любом возрасте. До этого действовало ограничение — с 18 до 40 лет для российских граждан и с 18 до 30 лет – для иностранных.
Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Андрей Красов и Андрей Картаполов, он был внесен в нижнюю палату парламента 20 мая. Свою позицию они обосновали тем, что «высококлассными профессионалами, которые способны применять высокоточное оружие и эксплуатировать вооружение и военную технику, становятся к 40-45 годам». В пояснительной записке отмечается, что отмена ограничений по возрасту позволит привлечь специалистов востребованных профессий (например, медиков, инженеров, специалистов по техническому обслуживанию) на военную службу по контракту.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в спецоперации на Украине, о начале которой он объявил 24 февраля, участвуют только контрактники. Однако 9 марта Минобороны России признало, что в операции участвуют военнослужащие-срочники, и обещало вывести их из зоны боевых действий. Путин поручил военной прокуратуре проверить, почему срочников отправили на Украину.