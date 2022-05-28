Путин подписал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Андрей Красов и Андрей Картаполов, он был внесен в нижнюю палату парламента 20 мая. Свою позицию они обосновали тем, что «высококлассными профессионалами, которые способны применять высокоточное оружие и эксплуатировать вооружение и военную технику, становятся к 40-45 годам». В пояснительной записке отмечается, что отмена ограничений по возрасту позволит привлечь специалистов востребованных профессий (например, медиков, инженеров, специалистов по техническому обслуживанию) на военную службу по контракту.