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Госдума приняла закон об отмене возрастного предела для службы по контракту

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении и в целом поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», которые отменяют верхнюю возрастную планку для заключения первого контракта на военную службу, следует из материалов электронной базы нижней палаты парламента.

Согласно поправкам, россияне смогут заключать первый контракт на службу в любом возрасте. До этого действовало ограничение — с 18 до 40 лет для российских граждан и с 18 до 30 лет – для иностранных.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Андрей Красов и Андрей Картаполов, он был внесен в нижнюю палату парламента 20 мая. Свою позицию они обосновали тем, что «высококлассными профессионалами, которые способными применять высокоточное оружие и эксплуатировать вооружение и военную технику, становятся к 40-45 годам». В пояснительной записке отмечается, что отмена ограничений по возрасту позволит привлечь специалистов востребованных профессий (например, медиков, инженеров, специалистов по техническому обслуживанию) на военную службу по контракту.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в спецоперации на Украине, о начале которой он объявил 24 февраля, участвуют только контрактники. Однако 9 марта Минобороны России признало, что в операции участвуют военнослужащие-срочники, и обещало вывести их из зоны боевых действий. Путин поручил военной прокуратуре проверить, почему срочников отправили на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных