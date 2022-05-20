В Госдуме предложили отменить возрастной предел для первого контракта на военной службе

Авторы документа напомнили, что сейчас россияне могут заключить первый контракт на военную службу с 18 до 40 лет, иностранные граждане — с 18 до 30 лет. При этом для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники нужны высококлассные профессионалы, которыми становятся к 40-45 годам, говорится в пояснительной записке. По мнению депутатов, отмена верхней границы по возрасту поможет привлечь специалистов востребованных профессий (например, медиков, инженеров, специалистов по техническому обслуживанию) на военную службу по контракту.