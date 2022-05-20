В Госдуме предложили отменить возрастной предел для первого контракта на военной службе
Депутаты Госдумы от «Единой России» Андрей Красов и Андрей Картаполов внесли на рассмотрение в Думу законопроект, в котором предлагается отменить верхнюю возрастную планку для заключения первого контракта на военную службу. Такой документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы», — говорится в пояснительной записке.
Авторы документа напомнили, что сейчас россияне могут заключить первый контракт на военную службу с 18 до 40 лет, иностранные граждане — с 18 до 30 лет. При этом для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники нужны высококлассные профессионалы, которыми становятся к 40-45 годам, говорится в пояснительной записке. По мнению депутатов, отмена верхней границы по возрасту поможет привлечь специалистов востребованных профессий (например, медиков, инженеров, специалистов по техническому обслуживанию) на военную службу по контракту.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в спецоперации на Украине участвуют только контрактники, призывников и резервистов не будут направлять на военную операцию. 9 марта Минобороны России признало, что в операции участвуют военнослужащие-срочники, и обещало вывести их из зоны боевых действий. Путин поручил военной прокуратуре проверить, почему срочников отправили на Украину.