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Песков сообщил о значительных потерях российских войск на Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News заявил, что Россия понесла «значительные потери» в ходе спецоперации на Украине. 

«Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал Песков (цитата по ТАСС). 

Он отметил, что российские власти надеются на завершение спецоперации в обозримом будущем либо путем достижения поставленных целей военными методами, либо путем мирных переговоров. 

«Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию. Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями», — сказал он. Так, по его словам, Мариуполь «будет освобожден от националистических батальонов».

«Мы надеемся, что это случится вскоре в ходе операции», — отметил Песков.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Российское Минобороны отчитывалось о потерях российских войск дважды за все время военной спецоперации — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным российского ведомства, в ходе операции на Украине погиб 1 351 российский военнослужащий и 3 825 получили ранения. Потери украинских военных, по последним данным Минобороны, составили около 14 000 человек, еще 16 000 — раненые и выбывшие из строя по другим причинам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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