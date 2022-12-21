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Путин сравнил участие военных в СВО с войной 1812 года и Великой Отечественной

Ведомости

Российские военные, участвующие в специальной военной операции на Украине, сражаются так же, как их предки в войну 1812 года, Первую мировую войну и Великую Отечественную. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Глава государства поблагодарил военнослужащих, которые в настоящее время принимают участие в боевых действиях на Украине. Он отметил заслуги танкистов, десантников, артиллеристов, мотострелков, саперов, связистов, летчиков и других военных. 

«Сражаетесь — я, знаете, не побоюсь этих сравнений, это не высокопарные слова — именно как герои войны 1812 года, Первой мировой или Великой Отечественной войны», — сказал Путин.

До этого российский лидер также неоднократно отмечал героизм российских военных. 20 декабря во время вручения государственных наград в Кремле Путин назвал военных героями и отметил, что «постоянно думает» о тех, кто подвергает свою жизнь опасности. 

8 декабря в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград в честь Дня героев Отечества российский президент заявил, что военнослужащие в зоне СВО «выполняют великую миссию». Путин подчеркнул, что Родиной прежде всего является не территория, а люди, которых российские военные защищают.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

Также с 21 сентября по 31 октября в России прошла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 россиян, еще 18 000, по словам президента РФ, захотели участвовать в спецоперации добровольно. Ссылаясь на данные Минобороны, Путин рассказал, что 150 000 мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах. Глава государства уточнил, что часть мобилизованных также находится в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что это достаточный резерв.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных