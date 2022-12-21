Путин сравнил участие военных в СВО с войной 1812 года и Великой Отечественной

Также с 21 сентября по 31 октября в России прошла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 россиян, еще 18 000, по словам президента РФ, захотели участвовать в спецоперации добровольно. Ссылаясь на данные Минобороны, Путин рассказал, что 150 000 мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах. Глава государства уточнил, что часть мобилизованных также находится в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что это достаточный резерв.