Путин назвал великой миссией военнослужащих защиту жителей России
Великой миссией военнослужащих является защита жителей России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград в честь Дня героев Отечества.
«Вы выполняете великую миссию. Когда вы говорите о Родине, то никогда не должны забывать, что Родина — это не просто территория, это люди, прежде всего, которых вы защищаете. Вот что такое Родина», — заявил президент (цитата по ТАСС).
Он также выразил благодарность военнослужащим и подчеркнул, что россияне не должны забывать тех, кто «ушел из жизни, защищая Родину», и кто был ранен. Путин также заявил, что власти РФ не забудут о семьях и близких военнослужащих.
В ходе своего выступления российский лидер также назвал героями бойцов, которые находятся на передовой в зоне проведения спецоперации. Путин добавил, что сегодня награды получат военнослужащие, которые проявили доблесть и отвагу в ходе спецоперации.
В пресс-службе Кремля сообщили, что на мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.
В начале декабря «колоссальную» задачу, которая стоит перед Россией, обозначил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Наша задача — сохранить страну и сохранить наших людей, в том числе тех людей, которые снова стали гражданами РФ», — заявил Медведев.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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