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Путин назвал великой миссией военнослужащих защиту жителей России

Ведомости

Великой миссией военнослужащих является защита жителей России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград в честь Дня героев Отечества.

«Вы выполняете великую миссию. Когда вы говорите о Родине, то никогда не должны забывать, что Родина — это не просто территория, это люди, прежде всего, которых вы защищаете. Вот что такое Родина», — заявил президент (цитата по ТАСС). 

Он также выразил благодарность военнослужащим и подчеркнул, что россияне не должны забывать тех, кто «ушел из жизни, защищая Родину», и кто был ранен. Путин также заявил, что власти РФ не забудут о семьях и близких военнослужащих. 

В ходе своего выступления российский лидер также назвал героями бойцов, которые находятся на передовой в зоне проведения спецоперации. Путин добавил, что сегодня награды получат военнослужащие, которые проявили доблесть и отвагу в ходе спецоперации. 

В пресс-службе Кремля сообщили, что на мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.

В начале декабря «колоссальную» задачу, которая стоит перед Россией, обозначил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Наша задача — сохранить страну и сохранить наших людей, в том числе тех людей, которые снова стали гражданами РФ», — заявил Медведев.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных