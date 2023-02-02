Путин: народ без памяти о прошлом не имеет будущего

«Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет. Мы будем все утрачивать. Все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Ведь нельзя жить только прошлым. Это ведет в никуда. Нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого. Без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем», – сказал президент (цит. по «РИА Новости»).