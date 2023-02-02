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Путин: народ без памяти о прошлом не имеет будущего

Ведомости

Народ без памяти о прошлом не имеет будущего, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

«Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет. Мы будем все утрачивать. Все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Ведь нельзя жить только прошлым. Это ведет в никуда. Нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого. Без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем», – сказал президент (цит. по «РИА Новости»).

В четверг, 2 февраля, Путин прилетел в Волгоград на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве. Выступая на торжественном концерте, посвященном этому событию, глава государства заявил, что Сталинград навечно стал символом несокрушимости российского народа. Путин заявил, что «наш моральный долг», в первую очередь перед солдатами-победителями, заключается в том, чтобы хранить память об этом подвиге, передавать ее грядущим поколениям, «не позволять никому принижать, искажать роль Сталинградской битвы в победе над нацизмом, в освобождении всего мира от этого чудовищного зла».

18 января на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда Путин заявил, что необходимо передавать будущим поколениям знания о Великой Отечественной войне и подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда.

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В марте 2022 г., после начала спецоперации на Украине, Путин осудил «атаку на русскую культуру» в западных странах. По его оценке, «культура отмены» в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры. Президент утверждал, что с концертных афиш «вымарывают Чайковского, Шостаковича и Рахманинова», запрещаются русские писатели, в частности «отменяется» и Федор Достоевский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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