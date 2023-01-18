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Путин: подвиг жителей блокадного Ленинграда должен навсегда остаться в народной памяти

Ведомости

Необходимо передавать будущим поколениям знания о Великой Отечественной войне и подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда, заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений по случаю 80-летия прорыва блокады города.

«Сейчас только мы с руководством города поговорили о том, что и как происходило в эти тяжелейшие месяцы обороны Ленинграда, каким героизмом отличались его защитники и что сделали жители блокадного Ленинграда для победы над врагом – это всё вещи, которые навсегда останутся в памяти народа нашей страны, и мы в свою очередь должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории с тем, чтобы это навсегда осталось в народной памяти», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

Снятие блокады Путин назвал событием исторического масштаба и поздравил с ним ветеранов.

Ранее сегодня Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. 9 января о планах Путина посетить родной Санкт-Петербург и Ленобласть и принять участие в мероприятиях писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к властям регионов, а также собеседника, близкого к Старой площади.

Ранее по теме: Прокуратура оценила ущерб от блокады Ленинграда в 35,3 триллиона рублей

9 мая 2022 г. Владимир Путин, выступая на параде Победы, назвал 9 мая 1945 г. триумфом «единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу». «В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война», – сказал тогда Путин. Глава государства назвал долгом сохранение памяти о тех, кто «сокрушил нацизм и завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился». Россия гордится «непокоренным доблестным поколением победителей и тем, что мы – их наследники».

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы — продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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