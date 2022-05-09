Путин выступил на параде Победы. Главное

Путин с самого начала своего выступления вписал украинскую спецоперацию в цепочку важнейших исторических событий. Защита родины, напомнил президент, всегда была священна для России: «С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины – России».