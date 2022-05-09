Путин выступил на параде Победы. Главное

Путин выступил на параде Победы. ГлавноеПрезидент рассказал о причинах спецоперации и пообещал льготы детям погибших бойцов
В Москве завершился парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На нем выступил президент Владимир Путин. В своей речи глава государства говорил не только о подвиге советских граждан, но и о тех, кто сражается сейчас в Донбассе и на Украине.
«Триумф советского народа»
Путин с самого начала своего выступления вписал украинскую спецоперацию в цепочку важнейших исторических событий. Защита родины, напомнил президент, всегда была священна для России: «С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины – России».
Он назвал 9 мая 1945 г. триумфом «единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу». «В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война», – сказал Путин. Глава государства назвал долгом сохранение памяти о тех, кто «сокрушил нацизм и завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился». Россия гордится «непокоренным доблестным поколением победителей и тем, что мы – их наследники».
«Упреждающий удар»
Россия, по словам Путина, несмотря на все разногласия в международных отношениях, всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности в мире. В декабре 2021 г. РФ предложила Западу заключить договор по гарантиям безопасности, призывая к «честному диалогу, к поиску разумных компромиссных решений с учетом интересов друг друга», отметил президент.
«Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать. Это значит, что на самом деле, у них были совершенно другие планы. И мы это видим. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым, – заверил Путин. – В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза».
А создание угрозы «непосредственно у наших границ», по словам президента, говорило о том, что «столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежно». Опасность росла с каждым днем, на Украину «шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО», напомнил Путин, поэтому Россия и «дала упреждающий отпор агрессору». Это «было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение», добавил президент.
«Не откажемся от традиционных ценностей»
Кроме того, США после развала СССР заговорили о своей исключительности, сообщил Путин. Так они унизили «не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего этого не замечают, и покорно все это проглатывать».
Россия, в отличие от других стран, сообщил Путин, не откажется «от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам»: «А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй Мировой. Разжигание русофобии, восхваление предателей, издевательства над памятью жертв, перечеркивание мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу».
Президент также сообщил, что желающим приехать на парад в Москву американским ветеранам «фактически запретили это делать», но Россия гордится их подвигами и вкладом в общую победу. Он отметил и роль всех воинов союзнических армий. «Всех, кто разгромил нацизм и милитаризм», – подчеркнул Путин.
«Гибель каждого – горе для всех нас»
Уже после этого он вновь обратился к российским Вооруженным силам и ополченцам Донбасса, которые сражаются за «родину, ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой и чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам». Традиционную минуту молчания Путин объявил, одновременно почтив память как погибших в Великой Отечественной войне, так и жертв событий на Украине.
«Мы склоняем головы перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в доме профсоюзов в мае 2014 г., – сказал президент. – Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов».
Детям тех, кто сейчас участвует в спецоперации на Украине, обещаны меры поддержки. Им гарантируют льготное поступление в вузы и военные училища. «Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких», — сказал Путин.
Завершил же свою речь президент словами о «врагах России», которые «пытались использовать против нас банды международных террористов, стремились посеять национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить, расколоть нас»: «Ничего не получилось». Сегодня бойцы разных национальностей «прикрывают друг друга от пуль и осколков, как родные братья», отметил Путин.