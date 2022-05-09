Газета
Общество

Путин подписал указ о льготах для детей участников военной операции на Украине

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал указ о льготах семьям пострадавших или погибших участников военной спецоперации на Украине. О подписании документа он объявил во время парада Победы в Москве.

«Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких, – заявил Путин. – Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им».

Подписанный президентом указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Росмолодежь начала собирать заявки от желающих восстановить Донбасс

Владимир Путин подписал указы, систематизирующие работу гражданских лиц в ДНР и ЛНР

В документе говорится о «дополнительных мерах поддержки» семей не только служащих Вооруженных сил, но и других силовых ведомств, принимающих или принявших участие «в военной спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины». Речь в указе идет о льготах в области образования, которые будут предоставлены детям.

Правительство должно обеспечить для детей участников украинской спецоперации «специальную квоту приема» на обучение в вузы в размере 10% по каждому направлению или специальности. Минобрнауки в течение месяца выработает соответствующие рекомендации для вузов. В военные училища дети погибших и пострадавших участников спецоперации смогут поступать без всяких вступительных испытаний, следует из указа.

Ранее по теме: Детям ветеранов боевых действий за рубежом выделят 10% льготных мест в вузах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных