Путин подписал указ о льготах для детей участников военной операции на Украине

В документе говорится о «дополнительных мерах поддержки» семей не только служащих Вооруженных сил, но и других силовых ведомств, принимающих или принявших участие «в военной спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины». Речь в указе идет о льготах в области образования, которые будут предоставлены детям.