Путин подписал указ о льготах для детей участников военной операции на Украине
Президент Владимир Путин подписал указ о льготах семьям пострадавших или погибших участников военной спецоперации на Украине. О подписании документа он объявил во время парада Победы в Москве.
«Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких, – заявил Путин. – Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им».
Подписанный президентом указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится о «дополнительных мерах поддержки» семей не только служащих Вооруженных сил, но и других силовых ведомств, принимающих или принявших участие «в военной спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины». Речь в указе идет о льготах в области образования, которые будут предоставлены детям.
Правительство должно обеспечить для детей участников украинской спецоперации «специальную квоту приема» на обучение в вузы в размере 10% по каждому направлению или специальности. Минобрнауки в течение месяца выработает соответствующие рекомендации для вузов. В военные училища дети погибших и пострадавших участников спецоперации смогут поступать без всяких вступительных испытаний, следует из указа.