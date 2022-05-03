Росмолодежь начала собирать заявки от желающих восстановить Донбасс

Росмолодежь начала собирать заявки от желающих восстановить ДонбассВладимир Путин подписал указы, систематизирующие работу гражданских лиц в ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал два указа, которые должны помочь восстановлению ДНР и ЛНР. Указ № 247 касается поддержки волонтерской деятельности на территориях ДНР и ЛНР, а указ № 248 – дополнительных гарантий другим специалистам, командированным на территорию недавно признанных республик.
По сути, это первые указы главы государства, которые систематизируют работу российских гражданских лиц на территории Донбасса, поясняет федеральный чиновник. Деятельность на этих территориях не запрещена, но с учетом продолжающейся военной спецоперации потребовалось установить правила, считает он. Необходимо, в частности, понимать, с какой целью и кто едет в ДНР и ЛНР, и чтобы все это обеспечивалось на должном уровне, в том числе с точки зрения безопасности, отмечает собеседник: «Чтобы поездки не выглядели как туризм».
Указ № 247 обязал Росмолодежь и Ассоциацию волонтерских центров определить порядок отбора добровольцев для работы в ДНР и ЛНР. Обеспечить «безопасный и организованный» проход границы должны ФСБ, Минобороны и Росмолодежь. В случае увечий во время военной спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины волонтерам будет положена компенсация – 3 млн руб. При гибели добровольца 5 млн руб. будут положены членам его семьи. Право на эту компенсацию будет сохраняться, если смерть наступила не сразу, а в течение года после окончания боевых действий.
ДНР и ЛНР в законах
Подписанными 30 апреля указами нормативные правовые акты, регулирующие отношения с Донбассом, не ограничиваются, говорит член Ассоциации юристов России Евгения Мешкова. Президент, отмечает она, подписал указы о признании ДНР и ЛНР, «О дополнительных социальных гарантиях семьям пограничников, охраняющих границу на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории Донбасса и Украины», а также «О единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины, в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
После публикации указа Росмолодежь начала собирать запросы из ДНР и ЛНР на восстановление объектов инфраструктуры, памятников, благоустройство территорий, помощь школьникам в освоении учебных программ и многое другое, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства: «Главное условие, чтобы гражданин смог стать частью добровольческого корпуса на территориях ЛДНР, – это возраст старше 21 года, наличие профильного образования и пройденное специальное обучение».
Сейчас волонтеры (свыше 70 000) работают на базе большинства пунктов временного размещения в приграничных областях России, отметил представитель Росмолодежи. «Значительная часть из них изъявляет желание развернуть помощь на территории ЛДНР», – говорит он. Ключевая задача состоит в том, чтобы волонтерская деятельность «была как можно скорее регламентирована, а сами волонтеры имели все необходимое для успешной работы, в том числе, конечно, обеспечение страховки для них». Записаться можно будет на портале «Добро.ру».
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев («Единая Россия») полагает, что «централизованная отправка волонтеров – следующий этап в организации мирной жизни в ДНР и ЛНР». Порядок отбора добровольцев находится на согласовании в Минюсте, сказал Метелев. Ассоциация как оператор будет взаимодействовать с другими организациями, администрациями ДНР и ЛНР. Реализация гуманитарных миссий будет координироваться с Росмолодежью, МЧС, ФСБ, Минобороны, Минздравом и др. Отбор волонтеров будет осуществляться с помощью НКО, участвующих в проекте «Мы вместе», говорит Метелев (при поддержке администрации президента координировал добровольцев во время пандемии).
Выполнение указа будет тестом на зрелость выстраиваемой государством волонтерской системы, считает политолог Александр Немцев. Вопрос в том, кто будет транслировать молодежи призыв и подавать пример, полагает он: «Это должны быть узнаваемые и популярные в среде люди. Должна быть сформирована мода на подъем Донбасса – так, как когда-то была мода на строительство БАМа».
Указ № 248 касается не волонтеров, а более широкого круга лиц. В частности, чиновников и депутатов любого уровня, а также работников «организаций, принимавших участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению инфраструктуры ДНР и ЛНР». Им также положены выплаты в случае увечий (3 млн), а их родственникам – в случае смерти. Если речь идет о чиновниках и депутатах, то сейчас они могут быть командированы как в России, так и за ее пределы, отмечает партнер BGP Litigation Александр Панов. Предельного срока пребывания в такой командировке не установлено, говорит юрист.
Как писали ранее «Ведомости», 28 апреля первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко провел совещание с губернаторами о поддержке Донбасса. На нем регионы попросили помочь со специалистами для восстановления ДНР и ЛНР. Близкий к администрации президента источник «Ведомостей» полагает, что президентский указ позволит не только официально командировать в Донбасс людей, обеспечивая им определенные гарантии, но и нанимать их под «специальную задачу».