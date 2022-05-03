Росмолодежь начала собирать заявки от желающих восстановить Донбасс

Указ № 248 касается не волонтеров, а более широкого круга лиц. В частности, чиновников и депутатов любого уровня, а также работников «организаций, принимавших участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению инфраструктуры ДНР и ЛНР». Им также положены выплаты в случае увечий (3 млн), а их родственникам – в случае смерти. Если речь идет о чиновниках и депутатах, то сейчас они могут быть командированы как в России, так и за ее пределы, отмечает партнер BGP Litigation Александр Панов. Предельного срока пребывания в такой командировке не установлено, говорит юрист.