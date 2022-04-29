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Детям ветеранов боевых действий за рубежом выделят 10% льготных мест в вузах

Сейчас у детей силовиков есть преимущество при поступлении, но незначительное
Анастасия Курилова
По словам депутата, нет официальных данных о том, сколько всего сейчас поступает в вузы членов семей ветеранов боевых действий за рубежом / Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутаты Госдумы предлагают предоставить возможность льготного поступления в вузы детям ветеранов боевых действий, погибших, получивших инвалидность при выполнении боевых задач за пределами России, а также удостоенных звания Героя России. Такой законопроект подготовлен и внесен в Госдуму, сообщил 28 апреля секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он обратился к фракции «Единой России» в Госдуме с просьбой обеспечить скорейшее принятие поправок, чтобы они начали действовать уже в этом году.

Законопроект предлагает выделить для этой категории специальную квоту в 10% от общего числа льготников, которые поступают в вузы, сообщил «Ведомостям» зампредседателя комиссии Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»). В рамках такой квоты будет отдельный конкурс и абитуриенты смогут поступить в вузы без вступительных экзаменов, пояснил Мажуга. «То есть ущемления прав других абитуриентов не будет», – заверил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных