Детям ветеранов боевых действий за рубежом выделят 10% льготных мест в вузах

Депутаты Госдумы предлагают предоставить возможность льготного поступления в вузы детям ветеранов боевых действий, погибших, получивших инвалидность при выполнении боевых задач за пределами России, а также удостоенных звания Героя России. Такой законопроект подготовлен и внесен в Госдуму, сообщил 28 апреля секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он обратился к фракции «Единой России» в Госдуме с просьбой обеспечить скорейшее принятие поправок, чтобы они начали действовать уже в этом году.