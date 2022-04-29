Детям ветеранов боевых действий за рубежом выделят 10% льготных мест в вузах

Детям ветеранов боевых действий за рубежом выделят 10% льготных мест в вузахСейчас у детей силовиков есть преимущество при поступлении, но незначительное
Депутаты Госдумы предлагают предоставить возможность льготного поступления в вузы детям ветеранов боевых действий, погибших, получивших инвалидность при выполнении боевых задач за пределами России, а также удостоенных звания Героя России. Такой законопроект подготовлен и внесен в Госдуму, сообщил 28 апреля секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он обратился к фракции «Единой России» в Госдуме с просьбой обеспечить скорейшее принятие поправок, чтобы они начали действовать уже в этом году.
Законопроект предлагает выделить для этой категории специальную квоту в 10% от общего числа льготников, которые поступают в вузы, сообщил «Ведомостям» зампредседателя комиссии Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»). В рамках такой квоты будет отдельный конкурс и абитуриенты смогут поступить в вузы без вступительных экзаменов, пояснил Мажуга. «То есть ущемления прав других абитуриентов не будет», – заверил он.