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Путин возложил цветы к мемориалу павшим солдатам на Невском пятачке

Ведомости

В день 80-летия прорыва блокады Ленинграда президент РФ Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба Кремля.

Пресс-служба опубликовала видео, на котором глава государства кладет цветы к мемориалу павшим солдатам. Накануне, 17 января, в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин также намерен возложить цветы к братской могиле и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Кроме того, сегодня президент посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и Обуховский завод. У Путина также запланирована встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, уточнили в пресс-службе Кремля.

9 января о планах Путина посетить родной Санкт-Петербург и Ленобласть и принять участие в мероприятиях писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к властям регионов, а также собеседника, близкого к Старой площади. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда на запрос издания не ответил.

Блокада Ленинграда была прорвана 18 января 1943 г., когда части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта. Операция вошла в историю под названием «Искра». В тот же день был полностью освобожден Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера. Полностью блокада Ленинграда была снята спустя год, 27 января 1944 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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