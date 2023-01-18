Путин возложил цветы к мемориалу павшим солдатам на Невском пятачке

Блокада Ленинграда была прорвана 18 января 1943 г., когда части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта. Операция вошла в историю под названием «Искра». В тот же день был полностью освобожден Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера. Полностью блокада Ленинграда была снята спустя год, 27 января 1944 г.