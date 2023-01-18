Путин возложил цветы к мемориалу павшим солдатам на Невском пятачке
В день 80-летия прорыва блокады Ленинграда президент РФ Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба Кремля.
Пресс-служба опубликовала видео, на котором глава государства кладет цветы к мемориалу павшим солдатам. Накануне, 17 января, в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин также намерен возложить цветы к братской могиле и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище.
Кроме того, сегодня президент посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и Обуховский завод. У Путина также запланирована встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, уточнили в пресс-службе Кремля.
9 января о планах Путина посетить родной Санкт-Петербург и Ленобласть и принять участие в мероприятиях писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к властям регионов, а также собеседника, близкого к Старой площади. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда на запрос издания не ответил.
Блокада Ленинграда была прорвана 18 января 1943 г., когда части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта. Операция вошла в историю под названием «Искра». В тот же день был полностью освобожден Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера. Полностью блокада Ленинграда была снята спустя год, 27 января 1944 г.