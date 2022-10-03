Прокуратура оценила ущерб от блокады Ленинграда в 35,3 триллиона рублей
Ущерб Ленинграду от нацистской блокады оценивается в 35,3 трлн руб. по текущему курсу, заявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.
«Прокуратуре города удалось определить актуальный на сегодняшний день размер ущерба, причиненного оккупационными властями нацистской Германии и их пособниками Ленинграду и его жителям в период его блокады, который составил 35,3 трлн руб. по текущему курсу валют», — отметил Мельник (цитата по «РИА Новости»).
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы — продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек.
В начале сентября прокуратура Санкт-Петербурга подала в городской суд иск с требованием признать блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом.
В ведомстве напомнили, что в период блокады немецко-фашистские захватчики подвергали систематическим обстрелам и бомбардировкам население Ленинграда, городскую инфраструктуру, а также намеренно создали условия для возникновения в городе голода. В результате истреблены были свыше 1 млн советских граждан.
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