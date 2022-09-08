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Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом

Ведомости

Прокуратура Санкт-Петербурга подала в городской суд иск с требованием признать блокаду Ленинграда в период 1941-1944 гг. преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом. Об этом сообщила Генпрокуратура России в Telegram.

«По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором г. Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в период блокады немецко-фашистские захватчики подвергали систематическим обстрелам и бомбардировкам население Ленинграда, городскую инфраструктуру, а также намеренно создали условия для возникновения в городе голода. В результате истреблены были свыше 1 млн советских граждан.

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«Вместе с тем в ходе Нюрнбергского процесса, прошедшего в период 1945-1946 гг., правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады, в том числе созданию условий для возникновения в городе голода, не дана», – подчеркнули в ведомстве.

Признание этих действий фашистских войск геноцидом и военным преступлением позволит защитить права блокадников и их потомков, а также довести информацию об этих событиях до мирового сообщества, считают в Генпрокуратуре.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы — продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек.

Осенью 2021 г. правительство выделило 4 млрд руб. на единовременные выплаты защитникам блокадного Ленинграда, размер выплаты составил 50 000 руб. Автором инициативы стал Путин, который внес это предложение на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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