Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом
Прокуратура Санкт-Петербурга подала в городской суд иск с требованием признать блокаду Ленинграда в период 1941-1944 гг. преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом. Об этом сообщила Генпрокуратура России в Telegram.
«По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором г. Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в период блокады немецко-фашистские захватчики подвергали систематическим обстрелам и бомбардировкам население Ленинграда, городскую инфраструктуру, а также намеренно создали условия для возникновения в городе голода. В результате истреблены были свыше 1 млн советских граждан.
«Вместе с тем в ходе Нюрнбергского процесса, прошедшего в период 1945-1946 гг., правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады, в том числе созданию условий для возникновения в городе голода, не дана», – подчеркнули в ведомстве.
Признание этих действий фашистских войск геноцидом и военным преступлением позволит защитить права блокадников и их потомков, а также довести информацию об этих событиях до мирового сообщества, считают в Генпрокуратуре.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы — продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек.
Осенью 2021 г. правительство выделило 4 млрд руб. на единовременные выплаты защитникам блокадного Ленинграда, размер выплаты составил 50 000 руб. Автором инициативы стал Путин, который внес это предложение на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
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