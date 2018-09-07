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Как устоял Ленинград

Историк Вячеслав Мосунов о том, как была установлена блокада Ленинграда и почему город не был взят штурмом
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В августе 1941 г. немецкие войска вышли на ближние подступы к Ленинграду. Оставался один, последний бросок к городу. Немцы уже стояли около Гатчины, когда войска 16-й армии группы армий «Север» начали окружение Ленинграда по периметру ближайших пригородов и создание кольца от берега Финского залива до Шлиссельбурга. В идеале немецкие войска должны были занять господствующие над городом с юга Пулковские высоты и часть южных пригородов, планировалось также выйти в район восточных предместий Ленинграда на правом берегу Невы. Выполнение этого плана грозило городу гибелью.

К тому времени уже было ясно, что от идеи «молниеносной войны», которую предусматривал еще довоенный план «Барбаросса», придется отказаться. Ленинград по первоначальному замыслу немецкого командования должны были взять после захвата Прибалтики – так Германия не только нанесла бы советскому руководству и гражданам сильнейший психологический удар, но и получила бы в свое распоряжение все военные заводы Ленинграда. Но ситуация на фронтах стала развиваться не так, как планировало немецкое командование: Красная армия, даже неся тяжелые потери, сопротивлялась куда сильнее, чем ожидали немцы, солдаты не сдавались массово в плен, силы вермахта распылялись. Августовский приказ об окружении Ленинграда уже не предполагал штурма, но рассматривалась возможность занятия территории Ленинграда войсками.

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