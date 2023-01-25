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Путин: Россия не будет отменять мировую культуру

Ведомости

Россияне не идеальны, но никогда не додумывались «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами.

«Нас все из-за бугра учили-учили. Да, мы не идеальны, наверное, есть о чем с нами поспорить, но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О'Генри, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского», – отметил глава государства (цитата по ТАСС).

По его словам, россияне не будут жить без мировой классики, как это делают на Западе «без Чайковского, Достоевского и Толстого».

В марте 2022 г., после начала спецоперации на Украине, Путин осудил «атаку на русскую культуру» в западных странах. По его оценке, «культура отмены» в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры. Президент утверждал, что с концертных афиш «вымарывают Чайковского, Шостаковича и Рахманинова», запрещаются русские писатели, в частности «отменяется» и Федор Достоевский.

Осенью того же года он отметил, что попытки отменить русскую культуру являются полным бредом и чушью, Россия не должна поступать так же с украинской культурой. Путин отметил, что в России живут около 3 млн украинцев, которые являются гражданами РФ. По его словам, запретить украинский язык и культуру было бы неправомерно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных