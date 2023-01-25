Путин: Россия не будет отменять мировую культуру
Россияне не идеальны, но никогда не додумывались «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами.
«Нас все из-за бугра учили-учили. Да, мы не идеальны, наверное, есть о чем с нами поспорить, но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О'Генри, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского», – отметил глава государства (цитата по ТАСС).
По его словам, россияне не будут жить без мировой классики, как это делают на Западе «без Чайковского, Достоевского и Толстого».
В марте 2022 г., после начала спецоперации на Украине, Путин осудил «атаку на русскую культуру» в западных странах. По его оценке, «культура отмены» в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры. Президент утверждал, что с концертных афиш «вымарывают Чайковского, Шостаковича и Рахманинова», запрещаются русские писатели, в частности «отменяется» и Федор Достоевский.
Осенью того же года он отметил, что попытки отменить русскую культуру являются полным бредом и чушью, Россия не должна поступать так же с украинской культурой. Путин отметил, что в России живут около 3 млн украинцев, которые являются гражданами РФ. По его словам, запретить украинский язык и культуру было бы неправомерно.