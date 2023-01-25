Путин: Россия не будет отменять мировую культуру

«Нас все из-за бугра учили-учили. Да, мы не идеальны, наверное, есть о чем с нами поспорить, но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О'Генри, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского», – отметил глава государства (цитата по ТАСС).