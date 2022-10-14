Путин выступил против отмены украинской культуры

Путин отметил, что в России живет около 3 млн украинцев, которые являются гражданами РФ. По его словам, запретить украинский язык и культуру было бы неправомерно. Он добавил, что Россия не должна уподобляться инициативам по отмене «какой бы то ни было культуры». Президент добавил, что «культура здесь вообще ни при чем».