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Путин выступил против отмены украинской культуры

Ведомости

Попытки отменить русскую культуру являются полным бредом и чушью, Россия не должна поступать так же с украинской культурой. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам участия в первой встрече глав государств в формате «Россия — Центральная Азия» в Астане.

«Мы все время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее — это полный бред, чушь. Как один из наших музыкантов сказал, "дураки какие-то". Но мы не должны вести себя таким же образом», — подчеркнул российский лидер (цитата по ТАСС).

Путин отметил, что в России живет около 3 млн украинцев, которые являются гражданами РФ. По его словам, запретить украинский язык и культуру было бы неправомерно. Он добавил, что Россия не должна уподобляться инициативам по отмене «какой бы то ни было культуры». Президент добавил, что «культура здесь вообще ни при чем».

После начала спецоперации России на Украине в Киеве приняли ряд законов, ограничивающих русскую культуру в стране. В частности, в начале октября на Украине вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение и исполнение российской музыки. Речь идет о композициях, которые были записаны с 1991 г. гражданами России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных